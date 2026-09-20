半夜睡到一半，耳邊突然傳來蚊子「嗡嗡聲」，開燈後卻怎麼找都找不到，讓人相當崩潰。旅日粉專「魚漿夫婦」近日分享一招日本網友瘋傳的滅蚊方法，文中建議別把房間燈光全部打開，只要關燈後利用手機手電筒照向牆面，再朝附近吐氣，就有機會讓蚊子主動靠近；也有網友實測，不到5分鐘就成功找到蚊子。
旅日粉專「魚漿夫婦」近日在Facebook分享X平台上的抓蚊妙招，原發文者表示，許多人半夜聽到蚊子在耳邊盤旋時，會抱著今天一定要把牠解決掉」的決心，立刻打開房間內所有燈光，甚至翻遍每個角落，但這樣往往只會讓自己更疲憊，最後仍找不到蚊子。
正確做法是先把房間燈光全部關掉，再開啟手機手電筒，靠近牆壁照射，形成直徑約20公分的亮區，接著耐心等待蚊子停在亮區附近，看到目標後再迅速出手。
如果想加快速度，還可以朝手電筒照射的區域附近吐幾口氣，利用人類呼出的二氧化碳吸引蚊子靠近。有網友嘗試類似方法後表示，不到5分鐘就成功發現蚊子，省去開燈後四處搜尋的時間。
吐氣吸引蚊子有根據 手電筒效果因環境而異
蚊子尋找叮咬目標時，確實會利用二氧化碳、人體氣味、體溫及視覺等多重線索，因此人類呼出的氣體可能提高蚊子靠近的機會。關燈後僅保留一小塊亮區，也能縮小搜尋範圍，讓停在牆面上的蚊子更容易被發現。不過，這項方法較適合坪數較小、門窗關閉的空間；如果房間較大，蚊子距離光源較遠，就不一定能在短時間內現身。
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如果想加快速度，還可以朝手電筒照射的區域附近吐幾口氣，利用人類呼出的二氧化碳吸引蚊子靠近。有網友嘗試類似方法後表示，不到5分鐘就成功發現蚊子，省去開燈後四處搜尋的時間。
吐氣吸引蚊子有根據 手電筒效果因環境而異
蚊子尋找叮咬目標時，確實會利用二氧化碳、人體氣味、體溫及視覺等多重線索，因此人類呼出的氣體可能提高蚊子靠近的機會。關燈後僅保留一小塊亮區，也能縮小搜尋範圍，讓停在牆面上的蚊子更容易被發現。不過，這項方法較適合坪數較小、門窗關閉的空間；如果房間較大，蚊子距離光源較遠，就不一定能在短時間內現身。