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中國歌手許嵩與主持人馮禧傳來喜訊！兩人昨（19）日晚間同步宣布結婚，並公開多張浪漫婚紗照，甜蜜寫下：「我們的人生故事寫到了新的一章，謝謝關心和祝福。」消息曝光後迅速登上微博熱搜，大批粉絲紛紛湧入留言區送上祝福。從公開照片中可見，許嵩身穿淺色西裝，馮禧則換上白色婚紗，兩人在夕陽映照下牽手並肩而行，畫面浪漫唯美。另一套造型中，許嵩穿著黑色中式禮服，馮禧則以亮眼紅色禮服現身，兩人牽著手站在遼闊草原上，身後還有馬匹入鏡，呈現截然不同的古典氛圍。兩人未在貼文中透露登記時間、婚禮地點及儀式細節，僅以「新的一章」宣布正式成為夫妻，低調作風也相當符合兩人過去鮮少公開放閃的相處模式。許嵩是中國知名創作歌手，擁有〈有何不可〉、〈素顏〉、〈斷橋殘雪〉等多首代表作，〈有何不可〉更是在抖音上耳熟能詳的神曲。出道以來累積大批歌迷；馮禧則以主持工作受到關注。值得一提的是，馮禧過去便是許嵩的歌迷，曾公開表達對他的欣賞，如今不僅從粉絲變成戀人，更正式升格為「許太太」，堪稱追星成功的最佳範例。許嵩過去對私生活一向低調，這次難得公開人生大事，婚訊隨即掀起高度討論。照片中的兩人沒有鋪張布景，而是在草原與夕陽下留下相伴身影，簡潔文字也流露出攜手走向下一階段的幸福心情。隨著兩人正式宣布結婚，外界除了好奇婚禮相關細節，也期待許嵩未來是否會將新婚心境寫進音樂作品中。