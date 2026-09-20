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讓台灣成為國際防災合作的樞紐

台灣攜手國際提升防災韌性

首個由台灣倡議發起成立的政府間國際組織

為主動拓展我國的國際參與空間，外交部經積極研議，決定善用台灣在災害防救領域累積的專業能力及實務經驗，與內政部及其消防署共同推動成立「世界災害管理聯盟」（World Alliance for Disaster Management, WADM）。WADM目前已有13個會員國、17個觀察員及11個夥伴，未來將透過聯合訓練、聯合演練、聯合行動及資訊分享等方式，強化跨國防救災合作，進一步落實「總合外交」策略，以及賴清德總統將南投竹山消防署訓練中心打造為印太重要災防訓練基地的指示。WADM於9月19日至21日在台北舉辦成立儀式及首屆大會，共計有來自21個國家的91位外賓出席。其中，帛琉副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）及史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）更親自率團，充分展現對WADM 成立的重視，以及對台灣的堅定支持。WADM的成立儀式於9月19日上午與「全社會防衛韌性國際論壇」及「災害防救學院國際研討會」（International Disaster Education and Action Forum, IDEA）的開幕典禮聯合舉行，賴清德總統親臨主持，外交部長林佳龍及內政部長劉世芳陪同。賴總統致詞表示，成立WADM是半個多世紀以來，台灣推動國際參與的重要突破。賴總統期勉WADM善用台灣在災害防救及科技應用方面的優勢，深化國際合作，讓台灣成為國際防災合作的重要樞紐。為歡迎遠道而來的各國代表團，外交部林部長及內政部劉部長於9月18日舉行聯合歡迎晚宴。林部長表示，災害無國界，面對氣候變遷及各類複合型災害等共同挑戰，各國唯有攜手合作，才能提升防災韌性，強化應變能力。台灣擁有數十年的防災與災害管理實務，持續從經驗中學習、調整與精進，逐步建立面對災害及風險的韌性，並透過國際交流與合作，與全球夥伴分享經驗。林部長分享過去曾親自參與災害應變及緊急協調工作，親眼見證台灣災害應變能力的改善強化過程，以及相關單位透過交流互助與世界各地夥伴建立緊密關係的重要性。林部長指出，WADM的成立是「總合外交」及「加值外交」最佳實踐，台灣將運用在人工智慧、衛星應用、無人載具、通訊科技及智慧製造等領域優勢，與國際夥伴共同提升全球災害管理能力。內政部劉部長則分享台灣淬鍊出災防韌性與應變經驗，指出台灣地處極端氣候與複合式災害頻繁的亞太樞紐，長期面對颱風、地震、豪雨及土石流等各類災害威脅，也因此持續強化預警、應變及復原能力。劉部長並表示，台灣每年結合「921國家防災日」辦理「無腳本、半預警」演練，今年共有來自11 國的搜救及醫療團隊跨國來台參演交流。未來台灣將持續深化國際合作，與全球夥伴共享經驗、共同訓練及相互支援，攜手提升面對災害與氣候風險的整體韌性。林部長及劉部長分別感謝各國支持WADM的成立，攜手合作提升防災韌性。帛琉歐宜樓副總統及史瓦帝尼王國札杜莉副總理也分別致詞。歐宜樓副總統首先表示，台灣與帛琉在「太平洋島國論壇」（PIF）期間，在各領域展現高度合作、協作及支持，充分展現兩國間緊密友好關係，並對台灣總是在帛琉需要時即時伸出援手，表達誠摯感謝。歐宜樓副總統繼續指出，面對極端氣候的潛在衝擊，帛琉正積極進行各項應變準備，很榮幸成為WADM創始會員，非常期待此聯盟未來能為全球災害管理提供資源與支持，並對WADM透過促進專業合作及最佳實踐分享，協助帛琉因應未來可能面臨的嚴重乾旱危機深具信心。札杜莉副總理則提出３項原則，作為WADM未來工作推動的指引，包括包容性的防災整備、以人為中心的科技發展，以及透過實際行動展現團結。札杜莉副總理強調，WADM的成立為全球災害風險合作開啟新篇章，也凸顯所有國家都無法獨自面對挑戰，並都能對全球災害管理合作做出貢獻。台灣以自身的經驗證明，堅定的領導、健全的制度、先進的科技、妥善的整備及嚴謹的協調，能夠減少生命財產的損失。與會各國代表團在台期間將參訪內政部消防署訓練中心，實地瞭解台灣在防災整備、災害應變及專業訓練方面的強大能量。該中心是亞洲規模最大，也是全球第三大複合型專業防救災訓練基地，未來將在WADM架構下，提供各國災防相關訓練及協助，逐步發展為亞太重要災防訓練基地。WADM是首個由台灣倡議發起成立的政府間國際組織，也是繼1970年及1971年分別在台成立的「亞洲太平洋地區糧食與肥料技術中心」（Food and Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific Region, FFTC）及「亞蔬-世界蔬菜中心」（World Vegetable Center-WorldVeg）後，第三個總部設在台灣的政府間國際組織，意義重大。台灣將持續秉持「Taiwan Can Help」及「Taiwan Can Lead」的精神，善用我國在災害防救方面的優勢能力，與國際社會攜手合作，共同提升全球防救災韌性，確保「不遺漏任何人」。