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三立台灣台八點檔《針線緣》近期第二代角色陸續登場，其中王上豪飾演黃嘉誠（陳冠霖飾）的長子黃祈瑋，意外引起台八觀眾注意。過去王上豪在三立戲劇中多次以助理、身邊人的角色亮相，讓不少觀眾對他留下「助理專業戶」印象，這次終於「升格」成企業第三代接班人，有網友笑稱：「王上豪算是有熬過來，終於不再演助理，還演到冠霖哥兒子。」甚至因為助理形象太深植人心，看到他與陳冠霖同框，還有人笑虧「更像嘉誠的助理」，形成有趣反差。隨著劇情發展，王上豪這次飾演的黃祈瑋也逐漸累積觀眾好感，雖頂著企業第三代光環，個性卻不驕縱，近期與思家的互動更讓網友留言「王上豪這部角色比較討喜了」、「祈瑋真的比較討喜」，還有人直呼兩人的姐弟互動「好可愛」。從過去熟悉的助理、小弟型角色，一路「升格」八點檔豪門第二代，也讓觀眾開始看到王上豪不同以往的一面。對王上豪來說，這次最大的突破不只是角色身分升級，而是演戲多年後終於擁有一個完整的「家」。他表示：「這次能參與這齣戲真的很開心，最大的不同，是終於有了一個家庭，不再是一個無父無母、獨自一個人的角色。」有趣的是，王上豪不只戲裡終於「有家」，戲外也即將正式成家。他透露，將於明日（9月21日）與交往3年的圈外女友公證結婚。談起準新娘，他坦言以前談感情比較以自己為中心，不太懂得如何愛一個人，直到遇見女友，才慢慢學會站在另一半的角度思考，察覺對方的情緒、照顧彼此的感受。這段感情也讓他第一次如此期待「建立一個家」。王上豪說，現在會開始想到要更努力工作、努力賺錢，把未來的家庭撐起來，「以前從來沒有想過自己會這麼期待一起建立一個家。」更希望有一天能很有底氣地說：「這是我養起來的一個家。」從《針線緣》告別「孤家寡人」成為豪門第二代，到現實人生準備成為人夫，「家」也意外成為王上豪現階段戲裡戲外最重要的新課題。