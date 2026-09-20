從名字、海報到故事都充滿神祕感！臺灣原創動畫影集《奇談島航》集結大貓工作室、踩影子偶動畫、腦高映像、羊王創映、煙囪動畫及夢想動畫6間團隊，共同打造7部各約15分鐘的獨立短篇，題材從玉山、在地印象、民俗信仰、科技、城市記憶一路延伸到海洋與黑潮，2D、3D、停格偶動畫等不同技法一次集結。《奇談島航》將於10月3日在台中國際動畫影展世界首映，《NOWNEWS今日新聞》以下整理7部作品特色及製作團隊介紹，帶大家看懂這趟台灣動畫的奇幻航程。
《奇談島航》由山起始至海結尾 6間動畫公司聯手7部短篇
《奇談島航》獲文化部「臺流文化黑潮計畫」支持，以「與靈相伴，搜羅萬物奇談」為核心，7篇故事彼此獨立，但共享同一座島嶼世界觀，從第一篇的山林一路走到最後一篇的海洋。羊王創映負責人吳至正、製片高若銘接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，《奇談島航》7部作品從風格到呈現方式都不相同，各家公司以自己的方式完成作品，也有團隊趁這次機會嘗試過去較少接觸的動畫形式。
📌《光到不了的地方》｜大貓工作室
大貓工作室成立於2012年，代表作包括《勇者動畫系列》、《德哥與皮皮》、《七點半的太空人》、《我們的月亮》等，其中《勇者動畫系列》第一季曾拿下第57屆金鐘獎動畫節目獎，第二季則由大貓工作室與羊王創映等團隊共同製作，並入圍第61屆金鐘獎動畫節目獎。目前《勇者動畫系列》第1、2季完整版也能在公視YouTube頻道免費觀看。
《光到不了的地方》以玉山為舞台，末日風雨中，一名負傷調查員持續向山頂攀登，途中聆聽機器人嚮導訴說萬年前的傳說。整體敘事帶有影像詩氣質，透過登山、錄音與環境交錯堆疊情緒，也是《奇談島航》從「山」出發的第一篇作品。
📌《預嬰》｜踩影子偶動畫
踩影子偶動畫有限公司於2024年成立，專注停格與偶動畫創作，負責人、導演余聿過去曾以《雛菊》獲學生奧斯卡動畫類銀獎，《島影》也曾入圍金馬獎最佳動畫短片。
《預嬰》描寫書涵因車禍撞擊不幸流產，意外卡進腦中的模擬晶片，讓她不斷看見早已不存在的女兒。除了失去孩子的情感之外，作品也碰觸「未來是否應該被提前看見」的矛盾，當預知與模擬介入人生，選擇是不是還真正掌握在自己手上。
📌《脫絭》｜腦高映像
腦高映像成立於2019年，由高逸軍創立，作品橫跨動畫、VR及虛擬製作；高逸軍過去曾以《抓周》獲金穗獎最佳學生作品首獎，動畫短片《最終任務2060》也曾入圍美國 Screamfest 電影節。
《脫絭》從台灣傳統民俗與護身符文化出發，描寫女孩從小被廟公阿公要求佩戴護身符，卻長期飽受同學霸凌；成年禮當天，絕望孤獨的她選擇逃家，卻陰錯陽差看見家族與外公深藏的秘密。整體將民俗、靈異與成長元素揉在一起，風格相當鮮明。
📌《藍小說》｜羊王創映
羊王創映成立於2013年，以劇情動畫、動畫電影、影集及原創IP開發為核心，長期投入台灣原創內容，也曾參與《勇者動畫系列2》製作。《藍小說》源自團隊多年發展的《昨日之城》世界觀，羊王創映負責人吳至正、製片高若銘接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，《昨日之城》最早從「城市擬人化」發想，團隊實際走訪全台具有歷史與生活痕跡的老建築，將建築想像成擁有守護神的存在。
《藍小說》以高雄果貿社區為故事舞台，故事描寫一名陷入創作低潮、甚至想放棄寫作的作家陳茂，在一次近乎奇蹟的事件後，重新想起自己最初為什麼開始創作；高若銘形容，這並不是一個「努力之後就成功」的故事，更像是在快要放棄時，又重新給自己一次繼續下去的機會。
📌《埋葬的孩子》｜煙囪動畫
煙囪動畫由王登鈺創立，過去作品《金魚》曾獲金馬獎最佳動畫短片，《幽暗小徑的鬼》拿下西班牙錫切斯奇幻影展最佳動畫短片，VR作品《紅尾巴》也曾獲安錫國際動畫影展VR水晶獎。
《埋葬的孩子》從一場地震展開，媽媽因此失去記憶，孩子卻沒有忘記媽媽，只是自己仍被埋在地底，故事圍繞他如何喚回母親記憶發展。本作不是用生硬方式講災難與年代，而是靠動畫、音樂與敘事把情緒慢慢帶出來，非常值得一看。
📌《今日運勢大凶》｜夢想動畫
夢想動畫成立於2012年，長期投入角色動畫、視覺特效、動態設計及虛擬製作，近年也持續嘗試新型態影像與動畫技術，作品橫跨商業影像與原創動畫。
《今日運勢大凶》主角是每天夢見黑暗幻象、又衰事連連的高中生簡子葦，讓她不得不展開追尋真相的旅程，沒想到一路查下去，竟意外發現自己與神靈相遇的命運過往。作品走較明確的冒險、喜劇與娛樂類型，也將校園故事與台灣民間信仰揉在一起。
📌《三分之二》｜大貓工作室
《奇談島航》 最後一篇《三分之二》再次由大貓工作室操刀。一段神祕的海上錄音，讓雙胞胎兄妹踏上繞島調查之旅，追尋一首只有他們聽得到的旋律，故事從台灣海洋與黑潮一路展開；從《光到不了的地方》登上玉山，到《三分之二》航向大海，正好完成《奇談島航》「從山開始，至海結尾」的完整旅程。
《奇談島航》全系列共114分鐘，7部作品從題材、畫風到製作方式幾乎沒有重複，整體形式像台灣版《愛x死x機器人》：每一篇都是獨立故事，由不同團隊用自己的風格完成，共同拼出台灣動畫的多種樣貌。
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《奇談島航》獲文化部「臺流文化黑潮計畫」支持，以「與靈相伴，搜羅萬物奇談」為核心，7篇故事彼此獨立，但共享同一座島嶼世界觀，從第一篇的山林一路走到最後一篇的海洋。羊王創映負責人吳至正、製片高若銘接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，《奇談島航》7部作品從風格到呈現方式都不相同，各家公司以自己的方式完成作品，也有團隊趁這次機會嘗試過去較少接觸的動畫形式。
📌《光到不了的地方》｜大貓工作室
大貓工作室成立於2012年，代表作包括《勇者動畫系列》、《德哥與皮皮》、《七點半的太空人》、《我們的月亮》等，其中《勇者動畫系列》第一季曾拿下第57屆金鐘獎動畫節目獎，第二季則由大貓工作室與羊王創映等團隊共同製作，並入圍第61屆金鐘獎動畫節目獎。目前《勇者動畫系列》第1、2季完整版也能在公視YouTube頻道免費觀看。
《光到不了的地方》以玉山為舞台，末日風雨中，一名負傷調查員持續向山頂攀登，途中聆聽機器人嚮導訴說萬年前的傳說。整體敘事帶有影像詩氣質，透過登山、錄音與環境交錯堆疊情緒，也是《奇談島航》從「山」出發的第一篇作品。
踩影子偶動畫有限公司於2024年成立，專注停格與偶動畫創作，負責人、導演余聿過去曾以《雛菊》獲學生奧斯卡動畫類銀獎，《島影》也曾入圍金馬獎最佳動畫短片。
《預嬰》描寫書涵因車禍撞擊不幸流產，意外卡進腦中的模擬晶片，讓她不斷看見早已不存在的女兒。除了失去孩子的情感之外，作品也碰觸「未來是否應該被提前看見」的矛盾，當預知與模擬介入人生，選擇是不是還真正掌握在自己手上。
腦高映像成立於2019年，由高逸軍創立，作品橫跨動畫、VR及虛擬製作；高逸軍過去曾以《抓周》獲金穗獎最佳學生作品首獎，動畫短片《最終任務2060》也曾入圍美國 Screamfest 電影節。
《脫絭》從台灣傳統民俗與護身符文化出發，描寫女孩從小被廟公阿公要求佩戴護身符，卻長期飽受同學霸凌；成年禮當天，絕望孤獨的她選擇逃家，卻陰錯陽差看見家族與外公深藏的秘密。整體將民俗、靈異與成長元素揉在一起，風格相當鮮明。
羊王創映成立於2013年，以劇情動畫、動畫電影、影集及原創IP開發為核心，長期投入台灣原創內容，也曾參與《勇者動畫系列2》製作。《藍小說》源自團隊多年發展的《昨日之城》世界觀，羊王創映負責人吳至正、製片高若銘接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，《昨日之城》最早從「城市擬人化」發想，團隊實際走訪全台具有歷史與生活痕跡的老建築，將建築想像成擁有守護神的存在。
《藍小說》以高雄果貿社區為故事舞台，故事描寫一名陷入創作低潮、甚至想放棄寫作的作家陳茂，在一次近乎奇蹟的事件後，重新想起自己最初為什麼開始創作；高若銘形容，這並不是一個「努力之後就成功」的故事，更像是在快要放棄時，又重新給自己一次繼續下去的機會。
煙囪動畫由王登鈺創立，過去作品《金魚》曾獲金馬獎最佳動畫短片，《幽暗小徑的鬼》拿下西班牙錫切斯奇幻影展最佳動畫短片，VR作品《紅尾巴》也曾獲安錫國際動畫影展VR水晶獎。
《埋葬的孩子》從一場地震展開，媽媽因此失去記憶，孩子卻沒有忘記媽媽，只是自己仍被埋在地底，故事圍繞他如何喚回母親記憶發展。本作不是用生硬方式講災難與年代，而是靠動畫、音樂與敘事把情緒慢慢帶出來，非常值得一看。
夢想動畫成立於2012年，長期投入角色動畫、視覺特效、動態設計及虛擬製作，近年也持續嘗試新型態影像與動畫技術，作品橫跨商業影像與原創動畫。
《今日運勢大凶》主角是每天夢見黑暗幻象、又衰事連連的高中生簡子葦，讓她不得不展開追尋真相的旅程，沒想到一路查下去，竟意外發現自己與神靈相遇的命運過往。作品走較明確的冒險、喜劇與娛樂類型，也將校園故事與台灣民間信仰揉在一起。
《奇談島航》 最後一篇《三分之二》再次由大貓工作室操刀。一段神祕的海上錄音，讓雙胞胎兄妹踏上繞島調查之旅，追尋一首只有他們聽得到的旋律，故事從台灣海洋與黑潮一路展開；從《光到不了的地方》登上玉山，到《三分之二》航向大海，正好完成《奇談島航》「從山開始，至海結尾」的完整旅程。
《奇談島航》全系列共114分鐘，7部作品從題材、畫風到製作方式幾乎沒有重複，整體形式像台灣版《愛x死x機器人》：每一篇都是獨立故事，由不同團隊用自己的風格完成，共同拼出台灣動畫的多種樣貌。