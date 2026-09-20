我是廣告 請繼續往下閱讀

昔日補教名師 遲到1.5小時讓學生苦等

從自省寫到法律人雙重標準

網友笑了：「連道歉都能寫成論文」

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期掃街掀起「洋流」，他過去擔任補教名師的經歷也陸續被翻出。一名律師昨（19）日在Threads上分享，沈伯洋2011年還在教《刑法》時，曾因睡過頭，讓高雄整班學生等了足足1個半小時，沒想到事後竟寫下超過2200字的〈謝謝高雄同學〉反省文，從自己遲到一路反省到法律人的成見、國考制度與雙重標準，讓這名律師當年印象深刻，甚至一路保存至今。該名律師表示，沈伯洋在他這一代的法律人圈子裡「應該無人不知」，當年是相當知名的補習班老師。雖然自己沒有上過沈伯洋的課，但準備國考時，《刑法》就是靠著沈伯洋寫的2本書準備並考過。真正讓他多年後仍有印象的，則是2011年的一次遲到事件。該律師回憶，沈伯洋當時原訂上午10時到高雄上課，卻因睡過頭，直到11時30分才抵達，讓全班學生苦等1個半小時。沒想到事後，沈伯洋沒有只用幾句話道歉，而是寫下一篇超過2200字的長文〈謝謝高雄同學〉。這名律師表示，當年自己還在準備國考，看完後印象實在太深，因此順手把文章存了下來。文章中，沈伯洋回憶，自己一路趕往高雄時，腦中不斷想像進教室後會看到學生「怒目相視」，沒想到真正抵達後，同學並沒有太大反應，甚至有人笑著迎接他；下課時還有學生送上喉糖與巧克力。這樣的反差，也讓沈伯洋開始檢討自己。他坦言，過去曾覺得法律系學生「比較無情」、「覺得交錢的是老大」，但後來才發現，自己當學生時同樣沒有主動感謝過補習班老師，因此反過來質疑，自己是否也正在用不同標準看待別人。沈伯洋接著把反省一路延伸到國家考試制度。他認為，國考讓法律人的目標變得高度單一，許多人原本可能抱著「學法律是為了幫助別人」的想法進入法律系，卻在龐大的考試競爭與自我實現壓力下，逐漸只為自己的利益思考。他也在文中反省「雙重標準」。沈伯洋寫道，如果自己要求自己謙卑、有禮貌，就進一步要求所有人都得使用同一套標準，看似公平，卻可能忽略不同人身處的處境與結構。他認為，真正困難的不是單純把所有人放在同一標準下，而是理解別人所處的環境，再決定是否應該給予不同程度的寬容。文末他則重新拉回最初的遲到事件，寫下：「感謝同學原諒我的遲到。這是最重要的！」分享文章的律師表示，2011年的沈伯洋當時還沒有投入政治，只是1名準備出國念書的司律補習班老師，也沒有準備走名律師或司法官路線，因此他認為，這篇文章至少呈現了沈伯洋當時思考事情的方式。而這篇15年前的反省文重新曝光後，也引發不少網友討論。有人笑稱「連遲到道歉都可以打成論文嗎？」、「沈伯洋真的話很多」，也有人認為，從文章可以看出他習慣反省自己的思考方式；還有網友感嘆，許多政治人物早年舊文被翻出容易「翻車」，沈伯洋卻成為另一種討論焦點。