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未來多雲到晴 南部午後有雨勢

▲中秋、教師節連假各地為多雲到晴，不過下周日（27日）受到颱風或熱帶性低氣壓外圍環流影響，東半部、恆春有機會出現局部短暫陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下周有熱帶擾動 「舒力基」恐生成

▲杜鵑颱風在接近日本關東後，會往東北前進，並逐漸減弱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周五（25日）到下周一（28日），就是中秋、教師節連假，不少民眾都相當關心天氣的部分，中央氣象署表示，下周除了迎風面有零星雨勢之外，其餘各地為多雲到晴，午後南部山區有較明顯雨勢。周二（22日）、周三（23日）菲律賓東方有熱帶擾動發展，不排除從台灣東邊海面北上，中秋、教師節連假後半段要特別注意天氣狀況。中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明（21）日、後（22）日台灣環境風場為東北風，各地為多雲到晴的好天氣，南部、中部山區在清晨有零星短暫陣雨，午後南部山區也可能出現比較大的雨勢，嘉義以南山區和東半部山區有零星雨勢，周二（22日）在迎風面基隆北海岸、宜蘭也有零星短暫陣雨。鄭傑仁指出，周三（23日）到周六（26日）轉為東風，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，南部山區午後會有局部短暫雨，南部平地、中部以北山區也有零星短暫陣雨發生機會。下周日（27日）菲律賓東方、台灣東南方海面上有熱帶擾動發展可能，不排除會生成颱風「舒力基」，未來路徑不確定性高，受到熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，東半部、恆春有機會出現局部短暫雨，午後各地也有局部短暫陣雨發生可能。目前杜鵑還是中度颱風，明後天接近日本關東近海後，會再往東北移出，強度會逐漸減弱。溫度部分，未來一周北部、東北部高溫約29到32度，周四（24日）北部高溫有機會來到33度，中南部未來一周高溫約32至34度；北部、宜蘭低溫約23至25度，中南部、花東約25至27度。