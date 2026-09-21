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今天天氣：各地多雲到晴 午後南部山區留意較大雨勢

今天空氣品質：

明天天氣：迎風面有零星雨 南部雨勢較大

▲中秋、教師節連假各地為多雲到晴，不過下周日（27日）要留意熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響台灣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：颱風「舒力基」恐生成 外圍環流影響東半部

周五（25日）到下周一（28日），就是中秋、教師節連假，不少民眾都相當關心天氣的部分，中央氣象署表示，本周除了迎風面有零星雨勢之外，其餘各地為多雲到晴，午後南部山區有較明顯雨勢。周二（22日）、周三（23日）菲律賓東方有熱帶擾動發展，不排除從台灣東邊海面北上，中秋、教師節連假後半段要特別注意天氣狀況。9月21日今天的天氣，各地大多為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，嘉義以南地區及中部、東半部山區有零星短暫陣雨，清晨南部地區及中部山區亦有零星短暫陣雨。宜蘭、花東北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖環境部提及，環境風場為偏北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。9月22日明天的天氣，氣象署說明，台灣環境風場為東北風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，南部平地及中部以北、花東山區有零星短暫陣雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨。氣象署表示，未來天氣的部分，明（22）日台灣環境風場為東北風，各地為多雲到晴的好天氣，南部、中部山區在清晨有零星短暫陣雨，午後南部山區也可能出現比較大的雨勢，嘉義以南山區和東半部山區有零星雨勢，周二（22日）在迎風面基隆北海岸、宜蘭也有零星短暫陣雨。鄭傑仁指出，周三（23日）到周六（26日）轉為東風，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，南部山區午後會有局部短暫雨，南部平地、中部以北山區也有零星短暫陣雨發生機會。下周日（27日）菲律賓東方、台灣東南方海面上有熱帶擾動發展可能，不排除會生成颱風「舒力基」，未來路徑不確定性高，受到熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，東半部、恆春有機會出現局部短暫雨，午後各地也有局部短暫陣雨發生可能。