迎接寶可夢30週年，擁有全台唯一寶可夢官方店「寶可夢中心」的新光三越，也搭配自家週年慶推出全台首輛「寶可夢30週年主題列車」，今（21）日開始搶票。全台新光三越也和手遊《Pokémon GO》合作，從2026年10月1日到12月31日，訓練家們可到台北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄指定新光三越店點，旋轉寶可補給站，就能獲得限定明信片，共有6款，等待玩家蒐集。
寶可夢30週年主題列車今全面開賣 記得先下載APP
新光三越攜手台鐵打造的全台首輛「新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車」將於9月25日起正式登場，並分為常態運行、特別運行，車票從今（21）日上午10點正式開賣，有興趣的訓練家們，記得先下載新光三越APP，準時搶票。
常態運行：配合台鐵日常車次運行，搭乘火車即有機會與寶可夢不期而遇，。
特別運行：於10月至12月的指定週六、週日推出共6班限定班次（10月3日、10月18日、10月31日、11月14日、11月29日、12月5日）。搭乘特別運行的訓練家可獲得專屬紀念車票與乘車禮，車上更設有「寶可夢 Hi-Bye 見面會」、「列車尋寶 GO 數位集章」活動以及「寶可夢移動快閃店」。
正式開賣時間：9月21日上午10：00起，於新光三越APP限量開賣。特別運行班次票價依起訖站不同，約為813元至1378元不等。
超過70場寶可夢見面會 全台新光三越登場
週年慶期間，新光三越全台分店將舉辦超過70場寶可夢見面會，除了經典的皮卡丘、伊布、快龍外，更有波加曼、卡比獸、木木梟、可達鴨、耿鬼、皮皮、謎擬Q等共7種寶可夢輪番現身北中南各分店。每日詳細時段將於10月1日由官方於各分店官網、APP及店內海報正式公告。
57款巨型寶可夢卡牌展 9大分店巡迴展出
集結寶可夢集換式卡牌「30th CELEBRATION」擴充包的30張紀念皮卡丘，與27張最初的夥伴卡，巨型卡牌展將陸續進駐台北信義新天地 A8、台北站前店、Diamond Towers（台北忠孝店）、台北天母店、台中中港店、台南新天地、台南小北門、高雄三多店、高雄左營店共9 家分店。
台中中港店：10/1~10/19 展出30張皮卡丘卡
台南小北門：10/1~10/25 展出12張皮卡丘卡
高雄三多店：10/1~10/25 30張皮卡丘+27張「最初的夥伴」卡
MEZASTAR STATION快閃據點 體驗拿限量特別卡匣
自10月1日起，於首波週年慶店別（台北南西店、台中中港店、台南小北門、高雄三多店）設立快閃據點，只要體驗MEZASTAR機台遊戲，即可獲得印有新光三越週年慶寶可夢30週年紀念LOGO的限量特別卡匣「夢幻」。
《Pokémon GO》限定合作 轉補給站拿明信片
2026年10月1日到12月31日，訓練家只要到全台新光三越指定店點，旋轉附近的寶可補給站，即可蒐集到專為台灣新光三越和寶可夢30週年設計的遊戲內明信片，全台共有台北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄，6款不同樣式的限定明信片。
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新光三越攜手台鐵打造的全台首輛「新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車」將於9月25日起正式登場，並分為常態運行、特別運行，車票從今（21）日上午10點正式開賣，有興趣的訓練家們，記得先下載新光三越APP，準時搶票。
常態運行：配合台鐵日常車次運行，搭乘火車即有機會與寶可夢不期而遇，。
特別運行：於10月至12月的指定週六、週日推出共6班限定班次（10月3日、10月18日、10月31日、11月14日、11月29日、12月5日）。搭乘特別運行的訓練家可獲得專屬紀念車票與乘車禮，車上更設有「寶可夢 Hi-Bye 見面會」、「列車尋寶 GO 數位集章」活動以及「寶可夢移動快閃店」。
正式開賣時間：9月21日上午10：00起，於新光三越APP限量開賣。特別運行班次票價依起訖站不同，約為813元至1378元不等。
週年慶期間，新光三越全台分店將舉辦超過70場寶可夢見面會，除了經典的皮卡丘、伊布、快龍外，更有波加曼、卡比獸、木木梟、可達鴨、耿鬼、皮皮、謎擬Q等共7種寶可夢輪番現身北中南各分店。每日詳細時段將於10月1日由官方於各分店官網、APP及店內海報正式公告。
集結寶可夢集換式卡牌「30th CELEBRATION」擴充包的30張紀念皮卡丘，與27張最初的夥伴卡，巨型卡牌展將陸續進駐台北信義新天地 A8、台北站前店、Diamond Towers（台北忠孝店）、台北天母店、台中中港店、台南新天地、台南小北門、高雄三多店、高雄左營店共9 家分店。
台中中港店：10/1~10/19 展出30張皮卡丘卡
台南小北門：10/1~10/25 展出12張皮卡丘卡
高雄三多店：10/1~10/25 30張皮卡丘+27張「最初的夥伴」卡
自10月1日起，於首波週年慶店別（台北南西店、台中中港店、台南小北門、高雄三多店）設立快閃據點，只要體驗MEZASTAR機台遊戲，即可獲得印有新光三越週年慶寶可夢30週年紀念LOGO的限量特別卡匣「夢幻」。
《Pokémon GO》限定合作 轉補給站拿明信片
2026年10月1日到12月31日，訓練家只要到全台新光三越指定店點，旋轉附近的寶可補給站，即可蒐集到專為台灣新光三越和寶可夢30週年設計的遊戲內明信片，全台共有台北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄，6款不同樣式的限定明信片。