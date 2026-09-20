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富時羅素（FTSE Russell）將於9月21日正式把越南股市升級為次級新興市場，越南資本市場迎來重要里程碑。這次共有27檔越南上市股納入富時全球全市值指數（FTSE All-Cap Index），其中6檔大型及中型股同步進入富時環球指數（FTSE All-World Index），越南也成為該指數第49個市場，並分4階段進行，自2026年9月至2027年9月依序納入10%、20%、35%、35%。法人表示，隨追蹤相關指數的ETF及被動型資金逐步進場，市場預期可望為越股帶來新一波國際資金活水。從短線資金面觀察，越南正式入富的首波效應已成為市場焦點。根據HSC 2026年9月7日預估，9月21日升級生效後，相關被動買盤約可達2億美元；同時，越南外資流出情況近期已明顯收斂，顯示國際資金在升級前逐步重新評估越股配置價值，亦預估2026年企業EPS成長26%、2027年再成長12%，未來12個月預估本益比約9.1倍，評價仍具吸引力。富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷指出，基本面同樣提供支撐。越南2026年第2季GDP年增8.3%，居東協主要國家前段班；企業獲利表現更為亮眼，截至7月底胡志明交易所已有涵蓋99%市值的公司公布第2季財報，整體營收年增37.9%、歸屬母公司稅後淨利年增45.8%，大型企業獲利動能尤其突出。8月越南PMI升至53.3，工業生產指數年增14.4%、零售銷售年增14.9%，出口金額達549億美元，製造、消費與出口動能延續。值得關注的是，入富預期只是越南資本市場國際化的第一步。越南政府今年7月提出長期金融市場改革藍圖，持續深化資本市場、改善外資進入機制及拓展企業融資管道；越南並以2030年晉升MSCI新興市場及取得投資級主權評等為下一階段目標。美國銀行研究指出，目前越南本土基金管理產業資產規模僅約GDP的6%，外資參與仍受持股上限及市場准入等因素限制，意味隨制度改革持續推進，資本市場仍有相當大的深化空間。陳仲愷表示，短線越股仍可能受到流動性及資金去槓桿影響而震盪，9月21日正式入富後，國際被動資金進場，加上企業獲利成長、公共投資加速、FDI回流及資本市場改革等多重題材，中長期結構仍偏正向，建議投資人可透過越南ETF參與越南市場，透過ETF追蹤富時越南30指數，產業布局以金融、房地產及核心消費為主，可望掌握越南由經濟高成長走向資本市場國際化的長線機會。