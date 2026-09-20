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最新公布的 UFO 檔案有哪些內容？

異常航太事件造成人體器官異常

美國國防部近日公布第六批關於「不明異常現象」（UAP，即俗稱的 UFO）檔案，其中包括數十份文件，詳述一項曾委託研究隱形斗篷、蟲洞，以及研究人員認為可能與未知飛行器接觸相關傷害的軍方調查計畫。根據CBS報導，五角大廈週五公布的內容共包含 71 份檔案，其中 67 份由國防部提供，4 份來自科羅拉多州地方執法部門。檔案格式包括 55 份 PDF 文件、15 支影片和 1 支音訊檔。絕大多數檔案（71 份中有 64 份）含有塗黑遮蔽的內容。文件日期跨越 1952 年至 2025 年。最引人注目的文件是一項名為「先進航太武器系統應用計畫」（AAWSAP）的機密軍方行動。美國國防情報局（DIA）於 2008 年成立該計畫，旨在研究未來數十年的各種航太威脅。該行動已於 2012 年結束。其中一份文件描述了該計畫的目標及對合作承包商的要求：「未來威脅環境的其中一個層面，涉及先進航太武器系統的應用。本計畫的目標，是掌握這些應用在應對遠期（現在起至 2050 年）外國威脅時的物理與工程原理。重點在於突破性技術及能夠對當前技術發展趨勢造成斷代破壞的應用。」此次公布的內容包含 37 份在 AAWSAP 架構下產出的「國防情報參考文件」（DIRD），探討曲速引擎、蟲洞、反重力、負質量推進及隱形斗篷等主題。這 37 份文件多年來已公開發布（包括透過國防情報局的《政府資訊公開法》釋出），但週五公布的版本包含了該機構先前隱匿的細節，例如製作這些文件的部門名稱。五角大廈在文件附註中表示，這份國防情報參考文件最好被視為參考與綜合產物，而非原創研究，且不應被解讀為目前已證實的概念。雖然大多數 DIRD 研究的都是典型科幻小說範疇的概念，但其中一份是 2010 年長達 38 頁的高技術性研究，分析「異常先進航太系統對人類觀察者造成意外傷害的證據」。研究人員敘述，「三名先前健康且活躍的人士經歷了一起異常的航太相關事件」，事後出現了一系列醫療症狀，包括皮膚發紅發熱以及脫髮。其中一人甚至出現「輻射病症狀」，且「在數年間發展出惡性病變徵兆」。該文件並未指出導致這些症狀的暴露源頭，但提及這三名人士為「天線工程師」。作者將這些案例與 42 起已公開及約 300 起未公開的輻射傷害事件進行比較，後者皆為輻射源頭明確的案例。作者得出結論：「目前已有足夠的事故/意外獲得精確通報並取得醫療數據，足以支持一項假說：某些先進系統已經部署完成，且其全貌仍無法為美國所完全掌握。」週五公布的大多數影片與先前釋出的版本類似：軍用攝影機拍攝到的模糊畫面，顯示不明物體在螢幕上高速掠過。其中一起發生於 2022 年的不明事件顯示，一個 UAP「以每小時 80 至 180 英里的不同速度飛行」。事件的隨附報告顯示，操作人員在中東執行任務時，於未知高度目擊了多個物體。機組人員通報這些物體尺寸介於 1 至 2 公尺之間，並「在目標區域內零星飛行」。另一支在中東拍攝的影片顯示，約半打物體編隊飛行。報告指出有「六個小型球形物體」，看起來「相當靈敏」且「頻繁改變方向」。該起事件至今仍原因不明。有四支影片源自科羅拉多州地方執法部門，他們將報告提交給五角大廈調查 UAP 的專責辦公室。五角大廈表示，這些部分模糊的畫面是於 2023 年 10 月由手機鏡頭拍下的。軍方在其中一支短片的附註中表示：「通報官員將該現象描述為『無聲』，並帶有『紅、藍、綠色閃爍燈光』。」歷史檔案則包含一段長達一小時的音訊錄音，以及 1952 年空軍官員魯佩爾特（Edward Ruppelt）說明空軍調查 UFO 事件的發言逐字稿。魯佩爾特在簡報中透露，在空軍調查過的 800 起 UFO 通報中，約有 20% 仍是未解之謎。魯佩爾特當時表示：「我們梳理了這些報告，得出一個事實：約有 20% 是由極具可信度的人士提供的非常優質的報告，而……我們完全無法得出任何結論。」魯佩爾特後來主導了「藍皮書計畫」（Project Blue Book），這是空軍在 1952 年至 1969 年間調查 UFO 的計畫。週五的資訊公開中，也包含了數份與藍皮書計畫相關的其他檔案。