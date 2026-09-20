《英雄聯盟》前電競職業戰隊教練和賽評叉燒，2021年突然宣布和實況女神蛋捲結婚，兩人也於2023年迎來第一個孩子，沒想到蛋捲日前在直播證實，已經和叉燒簽好離婚協議書，雙方之間已經「沒有關係」，最主要原因就是兩人已經沒有溝通、長達一年半缺乏親密肢體接觸，及育兒分工心力交瘁等問題，兩人目前暫時同居並採AA制平分開銷，共同負擔孩子撫養責任。
已簽完離婚協議書 缺乏溝通是主因
知名實況女神「蛋捲」（黃詩涵）與前電競戰隊教練「叉燒」（史益豪），兩人結婚約5年，兩人曾於2023年公開懷孕喜訊。但蛋捲於日前的直播中透露，雙方已經簽好離婚協議書，預計在下週辦理離婚手續，兩人正式回歸「沒有關係」。
關於選擇離婚的原因，蛋捲直言，就是雙方之間已經沒有溝通了，過去兩人每天都會通話或聊天，但從孩子出生後，男方就不再主動溝通與交流，讓她難以接受。而且雙方除了牽手之外幾乎沒有其他肢體接觸，呈現「柏拉圖式」的相處型態，讓她更加在意精神層面的溝通。
孩子都是她照顧 想努力經營關係被逃避
蛋捲也指出，孩子出生後，大部分照顧責任落在她身上，讓她感到心力交瘁，叉燒對照顧小孩耐性有限，而且很容易感到內耗。當蛋捲嘗試溝通感情狀況或尋求心理諮詢時，叉燒大多選擇打遊戲逃避溝通。雖然兩人已經簽好離婚協議書，但目前仍暫時住在同一個住處，雙方協議生活費用採取平分，並持續共同負擔孩子的撫養責任。叉燒目前尚未出面說明。
蛋捲是台灣知名Twitch遊戲實況主，曾是ahq電子競技俱樂部旗下《英雄聯盟》女子戰隊ahq Girls成員，2016年加入魔競娛樂成為旗下實況主，並在2019年5月31日宣布離開，另有「靈魂歌姬」稱號。2023年1月12日在臉書公開腹部超音波照片宣布自己懷孕，並表示已在2021年與同樣曾加入魔競娛樂的實況主「叉燒」登記結婚。而叉燒曾是台北暗殺星（TPA）戰術分析師、閃電狼教練、LPL賽區戰隊教練及賽事評論員、實況主。
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知名實況女神「蛋捲」（黃詩涵）與前電競戰隊教練「叉燒」（史益豪），兩人結婚約5年，兩人曾於2023年公開懷孕喜訊。但蛋捲於日前的直播中透露，雙方已經簽好離婚協議書，預計在下週辦理離婚手續，兩人正式回歸「沒有關係」。
關於選擇離婚的原因，蛋捲直言，就是雙方之間已經沒有溝通了，過去兩人每天都會通話或聊天，但從孩子出生後，男方就不再主動溝通與交流，讓她難以接受。而且雙方除了牽手之外幾乎沒有其他肢體接觸，呈現「柏拉圖式」的相處型態，讓她更加在意精神層面的溝通。
蛋捲也指出，孩子出生後，大部分照顧責任落在她身上，讓她感到心力交瘁，叉燒對照顧小孩耐性有限，而且很容易感到內耗。當蛋捲嘗試溝通感情狀況或尋求心理諮詢時，叉燒大多選擇打遊戲逃避溝通。雖然兩人已經簽好離婚協議書，但目前仍暫時住在同一個住處，雙方協議生活費用採取平分，並持續共同負擔孩子的撫養責任。叉燒目前尚未出面說明。
蛋捲是台灣知名Twitch遊戲實況主，曾是ahq電子競技俱樂部旗下《英雄聯盟》女子戰隊ahq Girls成員，2016年加入魔競娛樂成為旗下實況主，並在2019年5月31日宣布離開，另有「靈魂歌姬」稱號。2023年1月12日在臉書公開腹部超音波照片宣布自己懷孕，並表示已在2021年與同樣曾加入魔競娛樂的實況主「叉燒」登記結婚。而叉燒曾是台北暗殺星（TPA）戰術分析師、閃電狼教練、LPL賽區戰隊教練及賽事評論員、實況主。