的創傷。明（ 21 ）日即將迎來 921 大地震 27 週年，同時也是一年一度的國家防災日。為了將避難直覺融入民眾的日常生活，中央氣象署與民間災害告警 APP 都將於明（21）日上午 9 時 21 分同步發送模擬演練警報，讓全民體驗當災害來臨時的情境，期盼透過平時多一分準備，讓災時能少一分風險。官方也特別呼籲民眾，接獲告警訊息時請保持平常心，切勿過度驚慌。此外，APP「台灣地震速報」也將同步發送模擬演練警報，也公布了不想被打擾的關閉方式。
氣象署三連發測試！認明演習字樣免驚慌
粉專「報地震－中央氣象署」指出，面對無法預測的天然災害，最好的應對方式應該是把避難直覺融入日常生活，每年的國家防災日就是最好的時機，中央氣象署將會發送三次測試，提醒大家不要過度驚慌，以下為詳細時程：
115 年 9 月 21 日（一）國家防災日演練時程
地震速報測試（全國發送）
9/21（一） 上午 9:21 發送地震速報測試，全國各地民眾手機將同步收到地震速報測試訊息，接獲告警請勿慌張，請立即就地落實「趴下、掩護、穩住」防震避難三步驟。
海嘯警報測試（沿海鄉鎮市區發送）
9/21（一） 上午 9:30針對臺灣 #沿海地區鄉鎮市區 發送海嘯警報演練測試。收到訊息代表測試成功，請沿海居民保持平常心；如遇真實海嘯警報，請務必立即往高處或內陸避難！
海嘯警報解除測試
9/21（一）上午 10:00 同樣會對沿海鄉鎮市區發送「海嘯警報解除」測試，模擬完整的警報發布與解除流程。
氣象署也特別提醒，測試訊息開頭都會明確標註【115年國家防災日演習】，日後如果有真實突發災害，告警消息則不會有「演習」二字，屆時必須爭取黃金時間避難。
不只官方有警報！災害告警APP同步發送警報
針對明（21）日登場的9/21國家防災日將進行地震演練，「台灣地震速報」今（20）日發文提醒，9月21日上午9時21分，將聯合氣象署推送模擬演練警報，情境設定為台東規模7.3地震，屆時全台App用戶都可能收到警報聲響與預估震度通知。小編還用最近「預告文」的哏，自己屆時會「拿著電腦，無差別發送地震警報」、「不要怨我，去怨社會」。
面對無法預測的天然災害，最好的應對方式不是恐慌，而是將正確的避難直覺融入日常生活。「平時多一分準備，災時少一分風險」，每年的 #國家防災日，就是我們檢視家庭防震準備、落實避難演練的最佳時機！
今年（115 年）國家防災日演習將於 9 月 21 日（星期一） 登場，中央氣象署將發送演練測試訊息，邀請全民實地演練避難步驟！
Threads發文，「這邊預告一下，明（21）日上午 9:21 全台 App 用戶，我會拿著電腦，無差別發送地震警報。不要怨我，去怨社會。」並補充因為115年國家防災日，是聯合氣象署推送模擬地震警報。
這次演練情境設定為台東發生規模7.3地震，並比照真實情況發出警報聲響，包含震度播報，通知畫面也會顯示預估震度。演練通知畫面會明確標示「演練」二字，但如果收到的警報沒有顯示「演練」，就代表是真實地震。
「台灣地震速報」也提醒，如果不希望被APP的演練通知打擾，可以將App更新至2.2.0以上版本，再到設定中將「演練通知」靜音。
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粉專「報地震－中央氣象署」指出，面對無法預測的天然災害，最好的應對方式應該是把避難直覺融入日常生活，每年的國家防災日就是最好的時機，中央氣象署將會發送三次測試，提醒大家不要過度驚慌，以下為詳細時程：
115 年 9 月 21 日（一）國家防災日演練時程
地震速報測試（全國發送）
9/21（一） 上午 9:21 發送地震速報測試，全國各地民眾手機將同步收到地震速報測試訊息，接獲告警請勿慌張，請立即就地落實「趴下、掩護、穩住」防震避難三步驟。
海嘯警報測試（沿海鄉鎮市區發送）
9/21（一） 上午 9:30針對臺灣 #沿海地區鄉鎮市區 發送海嘯警報演練測試。收到訊息代表測試成功，請沿海居民保持平常心；如遇真實海嘯警報，請務必立即往高處或內陸避難！
海嘯警報解除測試
9/21（一）上午 10:00 同樣會對沿海鄉鎮市區發送「海嘯警報解除」測試，模擬完整的警報發布與解除流程。
氣象署也特別提醒，測試訊息開頭都會明確標註【115年國家防災日演習】，日後如果有真實突發災害，告警消息則不會有「演習」二字，屆時必須爭取黃金時間避難。
針對明（21）日登場的9/21國家防災日將進行地震演練，「台灣地震速報」今（20）日發文提醒，9月21日上午9時21分，將聯合氣象署推送模擬演練警報，情境設定為台東規模7.3地震，屆時全台App用戶都可能收到警報聲響與預估震度通知。小編還用最近「預告文」的哏，自己屆時會「拿著電腦，無差別發送地震警報」、「不要怨我，去怨社會」。
面對無法預測的天然災害，最好的應對方式不是恐慌，而是將正確的避難直覺融入日常生活。「平時多一分準備，災時少一分風險」，每年的 #國家防災日，就是我們檢視家庭防震準備、落實避難演練的最佳時機！
今年（115 年）國家防災日演習將於 9 月 21 日（星期一） 登場，中央氣象署將發送演練測試訊息，邀請全民實地演練避難步驟！
Threads發文，「這邊預告一下，明（21）日上午 9:21 全台 App 用戶，我會拿著電腦，無差別發送地震警報。不要怨我，去怨社會。」並補充因為115年國家防災日，是聯合氣象署推送模擬地震警報。
這次演練情境設定為台東發生規模7.3地震，並比照真實情況發出警報聲響，包含震度播報，通知畫面也會顯示預估震度。演練通知畫面會明確標示「演練」二字，但如果收到的警報沒有顯示「演練」，就代表是真實地震。
「台灣地震速報」也提醒，如果不希望被APP的演練通知打擾，可以將App更新至2.2.0以上版本，再到設定中將「演練通知」靜音。