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🟡中秋節要拜拜嗎？依家庭習俗決定

▲台灣中秋節有拜土地公的習俗。（圖／NOWNEWS資料照）

🟡中秋節拜土地公！可準備麻糬、花生、發粿

🟡中秋節要拜祖先嗎？中午前先拜完

🟡中秋節要拜地基主嗎？下午祭拜、日落前完成

▲中秋節拜神明、祖先、地基主，月餅、柚子是相當應景的供品。（圖／NOWNEWS資料照）

🟡中秋節拜拜可以提早嗎？依家中習俗安排

🟡中秋節拜土地公、祖先、地基主時間怎麼排？

祭拜對象 常見祭拜時間 常見供品 土地公 上午至下午，部分習俗建議避開正午 麻糬、花生、發粿、水果、月餅、茶或酒 祖先 上午11時至下午1時 三牲、飯菜、水果、月餅、茶或酒 地基主 下午2時至下午5時 白飯2碗、雞腿、家常菜、水果、月餅、茶或酒

🟡中秋節供品為什麼要拜月餅、柚子？

2026年中秋節將在9月25日（星期五）登場，不少民眾開始搜尋「中秋節要拜土地公嗎、中秋節拜地基主、中秋節拜拜可以提早嗎？」等問題，《NOWNEWS今日新聞》整理中秋節拜土地公、拜地基主、拜祖先的常見時間與供品，以及中秋節拜拜能否提前、要準備什麼，一次掌握中秋祭拜習俗。中秋節要拜拜嗎？中秋節是傳統節日，不少家庭會在這天祭拜神明、祖先、土地公、地基主，也有人單純與家人團圓、吃月餅及柚子，並沒有每個人中秋節都一定要拜拜的規定。如果家中原本就有固定祭拜習慣，可以按照往年的方式進行，如果平常沒有祭拜習慣，也不需要因為中秋節到了，就一定要準備完整的祭拜儀式。若是前往土地公廟或其他宮廟祭拜，也可以依照廟方公告或現場指引辦理。台灣部分地區有中秋節拜土地公的習俗，與傳統農業社會「春祈秋報」的觀念有關，過去春天播種時祈求土地神保佑農作順利，秋收後則祭拜感謝一年的庇佑，因此中秋節成為拜土地公的日子。現代也有民眾、商家及公司在中秋節前往附近土地公廟祭拜，祈求家宅平安、工作順利。土地公祭拜時間相對有彈性，習俗建議可在上午8時至下午4時左右祭拜，可避開正午時段。如果是到土地公廟祭拜，最簡單的方式就是配合廟宇開放時間，不用拘泥於單一時辰。A：常見供品包括麻糬、花生、發粿、水果、月餅、糕餅、茶或酒、三牲。麻糬因為有黏性，在民俗上有「黏住錢財」的寓意；發粿取「發」的諧音，花生則有「好事發生」等吉祥寓意。中秋節拜土地公也可以準備應景的月餅、柚子及水果，不一定要準備大量供品，依家庭習慣即可。部分家庭有中秋祭祖習慣，通常會在中秋節當天祭拜祖先，讓祖先與家人一同過節。中秋祭祖習俗多安排在中午前完成，可安排在中秋節上午11時至下午1時左右。A：中秋祭祖供品可以準備平時家中祭祖會準備的飯菜，常見包括三牲、白飯、家常菜、水果、月餅、糕餅、茶、酒。如果不想準備得太複雜，可以按照家中平常祭祖的方式，再增加月餅、柚子等中秋應景食品。部分台灣家庭會在中秋節、清明節、端午節、中元節等傳統節日祭拜地基主，若是家中原本就有拜地基主的習慣，可以按照過去方式進行。與祖先祭拜不同，地基主需安排在下午祭拜，且最好在太陽下山前完成，民俗常見時間是下午2時至下午5時日落前。地基主供品常見有白飯2碗、雞腿、家常菜、水果、月餅、茶或酒，也有許多家庭是直接從準備給祖先的飯菜中，額外分出一份準備用來祭拜地基主。拜地基主的位置在廚房附近，例如廚房面向客廳，或後門面向客廳的位置祭拜，並使用矮桌擺放供品。今年中秋節是9月25日周五，雖然有放假，但如果因為工作、返鄉或家庭行程，無法在中秋節當天祭拜，可選擇提前在適合的時間完成。如果是到土地公廟祭拜，可以配合廟方開放時間，如果是家中祭祖或拜地基主，則可依照家族習慣安排。中秋節最具代表性的供品就是月餅與柚子，月餅因為多是圓形，有團圓、圓滿的象徵；柚子有「佑」諧音說法，因此有保佑、平安的吉祥寓意。不論是祭拜土地公、祖先或地基主，都可以準備月餅、水果等中秋應景食品，如果家中供品已經很多，也不用為了「越多越有誠意」而準備過量，按照家中習慣與實際需求準備即可。