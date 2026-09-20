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免費人潮就爆滿！台版迪士尼提前停業

▲「野趣森林」原定11月底停業，但隨著免費活動人潮爆滿，反而造成困擾，無奈宣布在今（20）日提前結束營業。（圖／野趣森林）

450 項不插電設施成絕響！家長無奈道別

▲桃園市中壢區超人氣親子景點「野趣森林」，近期震撼宣布，提前在今天正式結束營業。（圖／記者賴禹妡攝）

位於桃園市中壢被譽為「台版不插電迪士尼」的超人氣親子景點「野趣森林」，日前宣布將只營業到11月30日，同時因為周年慶「免費玩到9月底」優惠，導致近期天天園區人潮爆滿，也造成周邊交通壅塞、引發民眾抗議，業者只好決定提前結束營業，最後營業日為9月20日，業者也感嘆：「收費就沒遊客，免費就遊客塞爆」，與其繼續投入毫無前景的副業，不如回歸其他本業。「野趣森林」於9月18日在官方粉專表示，原定營業到11月30日，但因推出「免費玩到9月底」優惠後，導致周邊交通壅塞、造成民眾不便，還引發抗議，只好提前結束營業，最後營業日只到9月20日。「野趣森林」也感嘆表示：「收費就沒遊客，免費就遊客塞爆」，認為與其將時間耗在毫無前景的產業副業，不如全力回歸其他賺錢的本業，並感謝遊客一路以來的支持與愛護。事實上，「野趣森林」前身為台灣地景花園，自 2025 年起由新團隊接手並擴大經營。占地高達 7 公頃的園區內，主打「無電動遊具」，設有超過 450 項水陸空冒險設施，全都是靠體力操作。過去野趣森林常態票價每人 250 元，雖然被譽為「台版不插電迪士尼」，但受到大量公共免費設施的競爭與沉重的營運壓力，因此業者坦言平時人潮並不算太多。直到今年8月8日父親節開始，野趣森林宣布經營週年「全園免費入場」活動，再加上9月初宣布只營業到11月底，也讓這幾周都湧入大批遊客人潮，卻導致影響周邊交通，業者遭到抗議，無奈提前兩個月結束營業。消息曝光後，也讓大批家長、遊客在留言區無奈道別。「 是個不錯的園區，收費我也還是會想去」、「價格收費低點，例如小孩120，成人180應該可改善，可惜了」、「真的是免費的最貴，好在之前有收費時已經去過了，小孩很喜歡」、「園區很讚，第一次來小朋友玩得很開心，很可惜結束營業」。