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中華隊軟網是亞洲三巨頭之一 上屆收下2銀3銅

男團首點雙打就贏球 2：1擊敗韓國也闖金牌戰

▲男團首點由余凱文出戰，先失2局後逆轉3局，最終5：3拿下。（圖／記者朱永強攝）

2026年第20屆愛知-名古屋亞運軟網團體賽今（20）日登場，隨女團率先打贏韓國闖進金牌戰，男團最終也以2：1驚險擊敗韓國，等於軟網項目單日雙殺韓國，成功拿到金牌戰門票，傍晚15點與地主日本爭奪本屆軟網第一面金牌。中華隊軟網實力強勁，自1994年廣島亞運列入正式項目以來，歷屆一共拿到39面獎牌，包含8金、13銀與18銅，與日本、韓國並稱三巨頭，上屆杭州亞運則2次闖進決賽，連續不敵日本，最終收下2銀3銅，本屆捲土重來，團體賽一路挺進至4強，先與韓國會師。女團先靠1、3點雙打營下，最終2：1擊敗韓國闖進金牌戰，接續上場的男團，如能擊敗韓國，便能在軟網項目上單日連續擊敗韓國、挺進金牌戰。男團首點由余凱文、林韋傑出戰，先失2局後逆轉3局，最終5：3拿下，第2點單打張祐菘則一度與對手激戰至3：3，期間技術性傷停回歸仍連丟3分，最終讓出單打點。儘管第2點男單失手，但是第3點雙打，陳郁勳、陳柏邑兄弟檔，實力明顯高出韓國一截，最終5：0穩穩取勝，中華男團2：1擊敗韓國，攜手女團打進金牌戰，對手都是地主日本。