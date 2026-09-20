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俗稱「捏捏樂」的紓壓玩具（Squishies）席捲全球，也成為孩童的熱門玩具，但這股風潮卻在全美各大機場引發了一場安檢危機。由於這些風靡孩童的玩具內部填充了遠超過 3.4 盎司（約 100 毫升）的液體，已有許多家長表示，在過海關前因捏捏樂無法過海關，孩子嚎啕大哭。根據紐約郵報報導，這一起「玩具悲劇」發生在加州橘郡一位母親席琳（Celine Trang）身上，她 9 歲的女兒卡西（Cassie）在南卡羅來納州的查爾斯頓國際機場（CHS），當時安檢人員攔下了她的一款稀有「奶油塊造型捏捏樂」，因內部填充物被認定為「液體」。卡西原本滿心期待要向母女倆準備拜訪的好朋友炫耀這件好物。她深知必須遵守規定，但面對突如其來的狀況，她被迫在極大壓力下迅速做出決定。她回憶起當時的想法：「我們只剩 20 分鐘就要登機了，而這只是一個小孩的玩具。」她給了女兒兩個選擇：一是讓安檢員把心愛的玩具扔掉，二是透過機場的旅客服務中心把玩具寄回家。卡西選擇了後者，於是母女倆在安檢人員與警衛的陪同下走出安檢口，迅速寄出違禁玩具，並在千鈞一髮之際趕上了航班。席琳坦言自己完全不知道捏捏樂會被安檢攔下，她認為 TSA 的規定需要更廣泛地宣導，特別是當這款玩具已成為 Alpha 世代（Gen Alpha）的必備品。她強調：「在家庭到達機場之前，應該有更多的宣導。家長不應該在安檢口面對哭泣的孩子和倒數的登機時間時，才發現這個規定。」美媒指出，TikTok 上充斥著數十部類似的影片，有些甚至記錄了孩子們在與心愛的紓壓玩具被迫分離後，現場崩潰大哭的畫面。許多家長擔憂如何確保孩子的寶貝玩具順利抵達目的地。今年 8 月，TSA 針對攜帶充膠玩具出國發布了專門公告：「若充膠玩具內含的膠狀物或液體看似少於 3.4 盎司，且符合『3-1-1』規定，則允許放進隨身行李中，但必須符合 TSA 對於液體、膠狀物及噴霧劑的政策要求，亦即玩具必須能與其他液體一同放入一個 1 夸脫大小的透明密封袋內。」所謂的「3-1-1 規定」，是指每位旅客僅能攜帶一個 1 夸脫大小的袋子，且裝載的單一液體容器不得超過 3.4 盎司。如果家長不想拿孩子的快樂冒險，可以直接將玩具放入托運行李中以避免現場崩潰。