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2026年日本名古屋亞運（AINAGOC）桌球團體賽程正式展開！由「沉默殺手」林昀儒領軍的中華桌球男團，在首場面對尼泊爾（NEP）的賽事中展現了壓倒性的實力差距。中華隊排出的三名單打好手皆以直落三輕取對手，整場比賽毫無懸念，輕鬆收下團體賽勝利。擔任第一點開路先鋒的林昀儒，交手尼泊爾選手馬哈爾詹（Rubin Maharjan）。林昀儒在場上完全掌握節奏，未讓對手有任何喘息空間，僅耗時短短15分鐘，就以11：5、11：1、11：7直落三局收下勝利，為中華隊強勢拔得頭籌。擔綱第二點的洪敬愷面對卡帕利（Sanyog Kapali），同樣穩紮穩打，沒有遭遇太多抵抗，以11：5、11：5、11：4，僅花費12分鐘便輕鬆勝出，幫助中華隊取得聽牌優勢。負責把關第三點的馮翊新，對戰達哈爾（Gananjaya Dahal）更是火力全開，攻勢凌厲。馮翊新不僅以11：3、11：2極大的分差拿下前兩局，第三局更毫不留情地賞給對手一顆「大鴨蛋」，以11：0直接終結比賽。這場對決僅耗時8分鐘，展現了極其懸殊的實力差距。本屆亞運中華桌球代表隊教練團陣容龐大，由王翊澤、鄭佳奇、蔣澎龍、秦筱鈞與吳文嘉等教練共同領軍。除了今日出賽的林昀儒、洪敬愷與馮翊新外，男團陣容還包含郭冠宏與徐絃家；女團則有鄭怡靜、陳思羽、吳映萱、葉伊恬、彭郁涵等實力派好手坐鎮。中華男團在首場賽事中不僅全員皆以「直落三」過關，且三場比賽總耗時僅35分鐘，展現了絕佳的競技狀態與高昂士氣，接下來將繼續朝著奪牌目標強勢邁進。