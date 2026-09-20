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▲鄧紫棋事後告訴歌迷，自己快嚇死，差點在台上尿出來。（圖／翻攝自微博＠等待夏天65794）

歌手鄧紫棋昨（19）日晚間於深圳舉辦「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，現場突發驚險舞台事故，她搭乘巨大獅子造型裝置並隨升降設備降落時，機械突然故障停擺，導致她一度困在半空中。機關隨後雖恢復正常且並未造成人員受傷，但她事後坦言當時嚇到雙腿發抖癱軟，更直呼「差點在台上尿出來了」。鄧紫棋昨晚開場按慣例搭乘巨大獅子裝置亮相，並在演唱曲目〈灰狼〉時，要透過升降台從獅子頂端回到地面舞台。不料降落過程中發生機械故障，升降裝置數度來回停頓並懸停半空。面對突如其來的意外，鄧紫棋當下只能緊緊抓住安全保命欄杆，場面令全場數萬名歌迷捏了一把冷汗。所幸機關隨後順利恢復運作，鄧紫棋並未因此受傷，但也成為她巡演「2.0版本」舉辦90多場以來，首度發生升降台事故。克服險境後，鄧紫棋並未中斷演出，繼續淡定把歌唱完，展現強大的臨場反應與敬業精神，直到中場在與歌迷互動時，她才心有餘悸地跟大家分享自己剛剛的心情：「你們剛剛知道發生什麼事情嗎？我現在雙腿都還在抖，嚇死我了。」 她更誠實地說：「我剛剛降下來的時候，我感覺我都快要在台上尿出來了，很嚇人。」讓粉絲聽後全笑翻。鄧紫棋隨後也感性表示，她降回舞台後，看到現場滿滿的歌迷，給了她力量：「看到你們時，就覺得一切可以放在過去，不需要記得了」。而主辦方事後也表示，已第一時間進行升降台檢修與舞台全面排查，以確保鄧紫棋的安全，團隊同時也公告，今晚的深圳站第5場演唱會將如期舉行，不會取消。