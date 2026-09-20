今年2月，EXO隊長SUHO（金俊勉）、R&
B實力派女歌手Milena、韓國獨立樂團始祖NELL、 女團SAY MY NAME齊聚「KOREA SPOTLIGHT 2026 @TAIPEI」拼盤演唱會，如今台韓音樂交流再掀熱潮，主辦單位KOCCA韓國文化產業振興院驚喜宣布，將攜手「 2026 浪人祭｜百年好運‧億載千秋」， 啟動台韓音樂產業高規格的跨海合作。不僅再次邀請實力派R&B女歌手 Milena 來台，更集結南韓R&B創作團體 0WAVE、獨立搖滾民謠團體 Band Nah加入演出陣容，三組風格鮮明的韓國音樂人將於11月7、 8日一連兩天登上台南安平舞台，與樂迷一起嗨翻浪人祭！
Milena、0WAVE、Band Nah 11月登台南開唱
2021年11月4日出道的創作歌手 Milena，以首爾大學古典音樂的深厚底蘊為骨，悠遊於R＆
B、爵士、流行音樂之間，憑藉溫柔、細膩的嗓音， 將日常中微妙的情感起伏詮釋於每首歌曲， 勾勒出專屬於她的私密聽覺地景。多次透露想來台灣演出的她， 繼2月表演後，不到一年的時間再次來台，內心相當興奮， 也實踐了「我一定會再來台灣」的承諾。
尤其這次「2026 浪人祭」演出日期與她的出道日相近，
屆時她勢必會在台灣留下許多深刻印象。喜歡「台灣感性」的她， 上次趁著空檔和朋友四處走走看看，對台北街景留下深刻記憶； 這次前往台南，一定會再被古色古香的各種景色所吸引。 她曾在受訪時激動表示，在夜市品嚐到的雞排、 冰火波蘿油是她吃過最好吃的美食， 想必已經做好台南美食圖鑑攻略。
台韓音樂跨海強強聯手！三組韓團唱進2026浪人祭
韓國潮流嘻哈團體 0WAVE，由隊長 VIN、MODS、wooseojun（우서준）、Aiboy 和yukon（유콘）五人於2022年12月14日正式出道。
他們歌曲風格多元，融合R&B、靈魂樂與嘻哈， 在作品中傾注最真摯的告白；沉靜感十足的現場表演實力， 也正席捲歐洲和東南亞等地。
五位成員不僅高顏值、高實力，擁有帥氣外表與堅強的歌唱實力，
更全員參與詞曲創作及音樂製作。他們的〈with me〉擁有百萬瀏覽量，極具中毒性的旋律搭配R&B抒情唱腔， 常被韓國歌迷笑稱是「韓國海王神曲」。此次首次來台演出， 想必將擄獲台灣粉絲的心，成為新一代的偷心大盜。
近十年來，隨著韓國獨立樂團快速崛起，韓國 Indie Rock樂團 Band Nah也逐漸受到矚目。他們以流暢旋律搭配清爽的吉他編曲，
創作出一首首聚焦年輕人日常生活與迷惘的歌曲， 療癒人心也引發共鳴。他們曾參與知名人氣韓劇《柔美的細胞小將》 、《憂鬱症》等多部韓劇的原聲帶（OST）製作，每當旋律響起， 就喚醒歌迷、影迷們藏在內心深處的悸動。
「KOREA SPOTLIGHT」自2017年啟動以來，
已成功將眾多優秀韓國音樂人帶向世界各地觀眾。2025年度「 KOREA SPOTLIGHT」於泰國、澳洲、日本、德國、越南、 西班牙及墨西哥舉辦，持續推動 KOCCA 將韓國音樂拓展至全球市場的使命。
演出陣容
ano、落日飛車 Sunset Rollercoaster、coldrain、理想混蛋 Bestards、拍謝少年 ft. 謝銘祐、美秀集團、NELL、Sunny Day Service、大象體操 ft. someshiit 山姆、紫 今、君島大空、Been Stellar、傷心欲絕 Wayne’s So Sad、無妄合作社、我是機車少女I‘mdifficult、
こっちのけんと Kocchi no Kento、血肉果汁機 Flesh Juicer、溫蒂漫步 Wendy Wander ft. JABBERLOOP、雀斑 Freckles、淺堤 Shallow Levée ft. Kim Sawol、Laura day romance、Anamanaguchi、C.Holly、A _Root同根生Ｘ三牲獻藝 ft. 柔米、溫室雜草、公館青少年、庸俗救星 Vulgar Savior、上山、普通隊長 Captain Ordinary、薄暮 EVENFALL、Tickle Tickle 癢癢、國蛋 GorDoN、Asiaboy禁藥王、Multiverse Music、袁語笙、Azikazin Magic World、Vuize王鍾惟、鄭宜農 Enno Cheng、OGRE YOU ASSHOLE、好日HoNi、ana、YaMon Social Club 壓滿俱樂部、RIBINGU、孫淑媚、DSPS、Sriraja h Rockers ft. Leo王、永井琳子、貓膽汁、白頻率、ผ้าอ้อม99999 、Andy Maker、盧廣仲、B&ZAI、Milena、0WAVE、 呂允、INFERNAL CHAOS、Band Nah、Iga Nana…and more！
「浪人祭」預售票種、活動時間地點
2026 浪人祭｜百年好運‧億載千秋
⊹ 日期｜11 / 07（六）- 11 / 08（日）
⊹ 地點｜台南安平觀夕平台旁大草皮⊹ 地標｜台南安平遙控飛行場
雙日超海鳥學生票／雙日超海鳥票／雙日海鳥票／住宿套票 ➠ 𝙎𝙊𝙇𝘿𝙊𝙐𝙏 一般票種 ➠ 𝗞𝗞𝗧𝗜𝗫｜𝗟𝗶𝗻𝗸 𝗶𝗻 𝗕𝗶𝗼
【盲鳥票種】
⊹ 雙日超海鳥學生票｜NT$ 2,900 𝙎𝙊𝙇𝘿𝙊𝙐𝙏
⊹ 雙日超海鳥票｜NT$ 3,000 𝙎𝙊𝙇𝘿𝙊𝙐𝙏
【一般票種】
⊹ 雙日海鳥票｜NT$ 3,300 ➤ 限量早鳥票 𝙎𝙊𝙇𝘿𝙊𝙐𝙏
⊹ 雙日預售票｜NT$ 3,600
⊹ 雙日愛心票｜NT$ 1,800
⊹ 單日預售票｜NT$ 2,200⊹ 單日愛心票｜NT$ 1,100 ▹ 線上購買單日票無需選擇日期 ▹ 活動現場擇一日兌換手環入場
▹ 付款前請先確認購買票券為單日或雙日票種▹ 愛心票需出示本人身心障礙證明正本
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2021年11月4日出道的創作歌手 Milena，以首爾大學古典音樂的深厚底蘊為骨，悠遊於R＆
尤其這次「2026 浪人祭」演出日期與她的出道日相近，
韓國潮流嘻哈團體 0WAVE，由隊長 VIN、MODS、wooseojun（우서준）、Aiboy 和yukon（유콘）五人於2022年12月14日正式出道。
五位成員不僅高顏值、高實力，擁有帥氣外表與堅強的歌唱實力，
近十年來，隨著韓國獨立樂團快速崛起，韓國 Indie Rock樂團 Band Nah也逐漸受到矚目。他們以流暢旋律搭配清爽的吉他編曲，
「KOREA SPOTLIGHT」自2017年啟動以來，
演出陣容
ano、落日飛車 Sunset Rollercoaster、coldrain、理想混蛋 Bestards、拍謝少年 ft. 謝銘祐、美秀集團、NELL、Sunny Day Service、大象體操 ft. someshiit 山姆、紫 今、君島大空、Been Stellar、傷心欲絕 Wayne’s So Sad、無妄合作社、我是機車少女I‘mdifficult、
「浪人祭」預售票種、活動時間地點
2026 浪人祭｜百年好運‧億載千秋
⊹ 日期｜11 / 07（六）- 11 / 08（日）
⊹ 地點｜台南安平觀夕平台旁大草皮⊹ 地標｜台南安平遙控飛行場
雙日超海鳥學生票／雙日超海鳥票／雙日海鳥票／住宿套票 ➠ 𝙎𝙊𝙇𝘿𝙊𝙐𝙏 一般票種 ➠ 𝗞𝗞𝗧𝗜𝗫｜𝗟𝗶𝗻𝗸 𝗶𝗻 𝗕𝗶𝗼
【盲鳥票種】
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【一般票種】
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⊹ 雙日預售票｜NT$ 3,600
⊹ 雙日愛心票｜NT$ 1,800
⊹ 單日預售票｜NT$ 2,200⊹ 單日愛心票｜NT$ 1,100 ▹ 線上購買單日票無需選擇日期 ▹ 活動現場擇一日兌換手環入場
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