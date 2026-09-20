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▲ 傑昇通信預估雙11前後iPhone 18 Pro空機可能有約3%折價空間。（圖／記者葉政勳攝)

通路估空機約有3%折價空間

德誼：iPhone Duo瞄準不同客群 不致稀釋18 Pro銷量

▲德誼數位總經理黃麗容觀察，iPhone 18 Pro系列與摺疊iPhone Duo鎖定不同需求，Duo不致明顯稀釋Pro系列銷量。（圖／官方提供）

傑昇通信表示，新機剛上市時市場需求仍強，加上記憶體等零組件成本持續撐住價格，門市終端目前能給的折扣空間有限，再加上市場上仍有iPhone 17 Pro系列流通，現階段iPhone 18 Pro系列空機價格不容易明顯下修。如果購機需求沒有那麼急，雙11檔期會是比較值得等的時間點。屆時除了iPhone 18 Pro系列供貨更穩，iPhone Duo也已開始供貨，各大通路與電商平台因應檔期活動推出優惠，消費者就有機會降低入手價格。其實從去年的價格走勢也能看出一些端倪。iPhone 17 Pro系列在上市後約一個月，約10月中旬就開始出現首波降價，部分機型降幅約500至1,500元。若今年走勢相近，iPhone 18 Pro系列在10月底至11月初迎來第一波價格鬆動，其實並不意外。傑昇進一步預估，到了雙11前後，iPhone 18 Pro系列空機可能出現約3%的實質折價空間。以iPhone 18 Pro 256GB售價44,900元來看，若折價3%，大約可省1,300元；iPhone 18 Pro Max 256GB售價49,900元，則約可省1,500元左右。雖然10月還有摺疊iPhone Duo壓軸，但傑昇觀察並未影響iPhone 18 Pro系列首波買氣，原因在於兩款產品鎖定的族群並不完全相同。iPhone Duo主打雙螢幕、多工與摺疊形態，偏向喜歡嘗鮮、重視便攜與商務效率的高階用戶；iPhone 18 Pro系列則持續主攻影像、AI運算與傳統直板旗艦的穩定體驗。蘋果經銷商德誼數位總經理黃麗容觀察，iPhone Duo登場，確實有部分果粉會在iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max與Duo之間考慮，但三款產品鎖定的使用需求不同，因此Duo不至於明顯稀釋Pro系列銷量。iPhone 18 Pro系列延續消費者熟悉的直板機設計，仍能維持一定的銷售基本盤；Duo則是新增的升級選項，有望進一步擴大iPhone高階市場。黃麗容指出，iPhone Duo的大螢幕與摺疊設計，較適合需要行動辦公、多工處理、閱讀文件或觀看影音的消費者，展開後不僅閱讀更加舒適，也能減少同時攜帶手機、平板或筆電的需求。至於外界關注的良率與供貨量，她表示，實際供貨情況仍待正式上市後觀察。