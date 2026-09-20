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已故香港巨星梅艷芳的母親「梅媽」覃美金上月30日離世，遺體於昨（19）日低調火化，其生前好友潘小文及親友皆到場送別。然而，長子梅啟明卻不知媽媽出殯，更氣得揚言提告姪子謀殺，甚至將怒火延燒至警方，控訴母親的身分證及部分遺物仍在警方手中，應該無法替母親辦理出殯手續，質疑程序有問題。根據《香港01》報導，覃美金昨日出殯，現場卻未見長子梅啟明，事後他受訪時坦言不知母親火化，在此之前他曾揚言要向法院申請禁制令，阻止母親遺體火化，如今一切已成定局，被問到下一步有什麼打算？梅啟明氣憤表示要提告負責處理後事的姪子，「要告這個人謀殺呀，直接告！」不過這僅是梅啟明單方面的指控，未有相關司法機關證實。此外，梅啟明不僅揚言提告姪子，還遷怒警方，他不滿表示母親的身分證、部分遺物仍在警方手上，對方應該無法辦理出殯手續，質疑程序出現問題。梅啟明更透露，18日曾前往殮房，希望見母親最後一面，不過當時卻被告知要有警方人員在場才能查看遺體，因此梅啟明認為自己被騙，怒嗆：「這些全部我都要告。」不過如今已完成火化，被問到會不會主動聯絡姪子，方便日後拜祭亡母？對此梅啟明立刻反擊說：「不是聯絡，我直接要告他刑事！」他也強調沒有放棄為母親盡孝，接下來打算在家中辦理「尾七」。事實上覃美金離世後家族風波不斷，傳出梅啟明得知母親離世後隨即帶著女友趕赴醫院，引發大馬元配的怒火，嗆梅啟明「別人死怎麼沒見他去死」，指控他拋妻棄子還涉犯重婚罪，元配也強調絕對不會辦離婚，不想讓梅啟明和小三稱心如意。對於梅啟明聲稱要讓梅媽風光下葬，Joey說這是天大笑話，因為梅啟明兩年前付不起官司的訴訟費用，早已經被法院宣告破產，現在只是想要以辦後事為由，向梅艷芳的信託基金要錢。對於元配的控訴，梅啟明則一概否認，表示不願多作回應，認為最重要的是讓老人家平平安安上路。