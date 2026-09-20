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中天綜合台《歐耶一級棒》明（21）日晚間10點播出「哼！都過去式了還來刷存在感，最強正宮迎戰前任，男人等著看」。藝人楊皓如曾談過辦公室戀情，當時得知男友的前女友也在同一家電視台工作，為了在員工旅遊時宣示主權，她不僅要求男友接送，甚至刻意裝出「衣衫不整、氣喘吁吁」的模樣，讓對方知道兩人感情有多火熱。楊皓如透露：「我知道他前女友也在同個電視台，雖然不同部門，平常也碰不到，但公司有員工旅遊，都要一起集合、吃飯。」難得有機會與男友前任正面碰上，她也決定把握機會，想盡辦法展現兩人的甜蜜關係。楊皓如表示，出發當天特別規定男友到家中接她，希望公司所有人都看到兩人一起抵達；集合時也要求男友等她，兩人必須一起現身，藉此展現正宮地位。楊皓如更自爆，當時還會故意營造曖昧情境：「我要假裝衣衫不整、很喘的樣子，讓妳知道我們有多火熱！」她煞費苦心的示威果然奏效，男友前任看在眼裡相當不是滋味。不過楊皓如也因此付出代價。由於男友前任是公司裡的小主管，她原本負責節目相關工作，員工旅遊結束後竟被對方調去擔任梳化，讓這場正宮與前任之間的暗中較勁一路延燒至職場。徐瑋吟也曾與另一半的前女友正面交鋒。她透露有次參加朋友的生日唱歌聚會，男友前任穿著火辣現身，接著逐漸靠近男方。沒想到徐瑋吟上完廁所回來，竟看見對方已坐在男友腿上。她二話不說走上前，直接把女生抓起來推開，並霸氣宣示：「這是我男友！」男友事後則解釋，徐瑋吟開門的瞬間，前女友突然坐到他腿上，讓他完全猝不及防。同場來賓哈孝遠則認為，絕對要避免前任與現任見面。他回憶，有次前女友意外碰上現任，還把現任拉到一旁聊天，兩人後來甚至摟在一起，讓他一度以為雙方相處融洽。沒想到現任女友隨後氣憤表示，前任趁著摟她時用力捏腰，甚至留下瘀青。現任也不甘示弱，緊盯著穿露趾高跟鞋的前任，找到機會後立刻衝上前踩對方的腳，讓哈孝遠形容：「真的很狠。」