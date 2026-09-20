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自己上網找密碼 一次甚至「猜到登入成功」

Google通知3家公司 測試流程已修改

不只Gemini出包 多家AI巨頭曾碰類似問題

人工智慧（AI）自主能力愈來愈強，也帶來新的資安風險。Google證實，旗下Gemini模型今年5月進行網路安全能力測試時，意外取得網際網路存取權限，並在沒有獲得授權的情況下，自主進入3家真實企業的受保護電腦系統，其中一次甚至自行反覆猜測密碼直到成功登入。這也是Google首次公開旗下AI模型自主取得第三方系統存取權限的案例。綜合路透社等外媒報導，事件發生在以色列資安新創Irregular進行的「搶旗」（Capture the Flag，CTF）資安測試。這類測試會建立模擬環境，要求AI尋找漏洞、取得指定資訊，以評估模型的網路攻防能力。原本參與測試的Gemini AI代理（AI Agent）不應存取測試環境以外的網路，但測試系統出現漏洞，意外讓AI連上公開網際網路。Google安全工程副總裁阿德金斯（Heather Adkins）表示，Gemini在一次標準測試過程中自行從網路尋找公開資訊，並嘗試使用取得的帳號密碼登入它以為屬於測試範圍的網站，最後卻進入3家真實企業的受保護系統。《華爾街日報》披露，在其中一起事件中，Gemini自行反覆猜測密碼，直到成功取得受保護系統的存取權限；另外兩起事件則是AI從公開程式碼儲存庫找到外洩或公開可見的登入憑證，再利用這些資料進入受保護系統。值得注意的是，這並非研究人員一步步指示Gemini攻擊特定企業，而是AI在執行原本的資安測試任務時，自行搜尋網路資訊並採取登入行動，只是錯把真實企業的網站當成測試環境的一部分。Google表示，Gemini在3起事件中發現自己進入的是真實企業系統、而非測試環境後，都自行停止進一步行動。Google並未公布遭存取的3家公司名稱，也拒絕透露此次涉及的是哪一款Gemini模型。阿德金斯表示，Google已確保3家受影響企業得知事件，並與負責測試的Irregular合作修改測試流程。Irregular則表示，這次事件與先前其他AI實驗室碰到的是「同一項問題」，並非另一個性質不同的獨立事件。公司已在7月底通知所有相關AI實驗室及受影響單位，目前已知問題數週前均已修復。Irregular去年估值達4.5億美元，主要協助大型AI模型開發商測試最先進模型的網路安全能力。隨著AI代理開始具備自行操作電腦、瀏覽網路及執行複雜任務的能力，如何防止模型做出超出授權範圍的行為，已成為科技業的重要安全議題。包括OpenAI、Anthropic及Meta近期都曾披露，旗下AI模型在Irregular相關測試中，因同一類測試環境問題取得原本不應開放的網路權限，進而嘗試存取第三方電腦系統。Meta先前強調，相關事件並非AI突破原本安全沙盒的「沙盒逃逸」（sandbox escape），也不是複雜的網路攻擊；Irregular則表示，正與業界研擬更安全進行AI資安能力測試的最佳實務。事件也凸顯AI自主程度提升後的新風險：即使模型原本被交付的是合法資安測試任務，只要對「哪些系統可以攻擊」的界線判斷錯誤，就可能把原本的模擬攻防變成未經授權的真實入侵。阿德金斯表示，這些事件顯示，隨著AI模型能力日益強大，如何訓練模型「負責任地行動」也變得愈來愈重要。