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中華隊擊敗韓國晉級 金牌戰對上日本

中華隊奪銀 江旻育單打取勝成最大亮點

名古屋亞運軟網團體賽今（20）日率先開打，女子團體賽4強擊敗韓國闖進金牌戰，下午與地主日本爭金，首點雙打徐巧楹、黃詩媛遭遇強敵0：5讓出，第2點單打22歲小將江旻育扛起壓力，最終4：1擊敗岩倉彩香，幫助中華隊鏖戰到第三局，可惜最終雙打又讓出，最終女團連2屆收下銀牌，女團也進帳本屆名古屋亞運首面銀牌。亞運軟網賽事最先展開團體賽，作為亞洲三巨頭之一的中華隊，秋風掃落葉姿態闖進4強，交手韓國面臨苦戰，第2點單打江旻育爆冷吞敗，最終靠2點雙打艱辛取勝，闖進金牌戰。中華女團上屆杭州亞運也闖進決賽，當時同樣在金牌戰同樣不敵日本，本次以復仇者姿態交手地主國，首點打點徐巧楹、黃詩媛，前4局卻遭到壓制，皆以1：4失分，最後一局2：4再讓出一局，中華女團面對實力強勁的日本隊先讓出一分。第2點再度由單打22歲小將江旻育上陣，交手強敵岩倉彩香，江旻育快速調整心態，1：1情況下連拿3局，最終4：1勝出，強勢追平日本隊。第3點雙打，周宴甄、羅舒婷再度遭遇苦戰，最終連丟5局，中華隊女團連續2屆收下銀牌，也為中華隊代表團進帳本屆名古屋亞運首面銀牌。