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民進黨新竹市參選人莊競程昨日在新竹科學園區舉辦「無人機足球」體驗活動，吸引大小朋友親手操作無人機、組隊競技。莊競程表示，新竹擁有世界級科技產業，但科技不該只存在竹科的廠房與實驗室，也應該走進孩子的生活，希望透過無人機足球等科技體驗，讓孩子從遊戲中接觸科技、產生興趣，真正感受到生活在科技城市的樂趣。莊競程表示，無人機足球結合飛行操作、競賽策略及團隊合作，孩子可以從實際操作中認識科技，而不是只從課本或螢幕理解科技。對許多孩子來說，第一次拿起遙控器操作無人機，也可能成為對科技產生好奇的起點，讓科技教育從好玩開始，再一步步走向學習與探索。莊競程指出，新竹擁有完整的科技產業聚落，孩子的成長環境也應該與這座城市的特色產生更多連結。透過無人機足球等寓教於樂的方式，讓科技不只存在於竹科，也能成為孩子看得到、摸得到、玩得到的生活體驗。莊競程表示，從手工皂DIY、親子劇團到這次無人機足球，希望透過不同形式的親子活動，讓家長有更多陪伴孩子的選擇。未來關新總部也將設置一套無人機足球設備，讓有興趣的市民及親子可以實際體驗，也期待未來有更多科技體驗走進社區與校園，增加孩子接觸科技的機會。莊競程強調，新竹不只要有世界級的科技產業，也要讓科技真正走進市民生活。未來希望結合新竹既有的科技優勢與教育資源，創造更多孩子接觸、體驗及探索科技的機會，讓新竹的下一代不只生活在科技城，更能從小玩科技、懂科技。