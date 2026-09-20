BMW夢幻車牌明開搶！台北區監理所宣布，自9月21日至9月23日上午12時，正式辦理自用小客（貨）車BMW專案號牌網路競標活動。本次線上競標開放21副BMW夢幻號牌供車主搶標，不過監理所特別提醒，熱門車牌競標競價激烈，競標金額若達一定門檻需先繳交保證金，若得標後棄標未付款，除保證金遭沒收外，更會被列入禁標黑名單。
BMW夢幻車牌限時開搶！21副號碼曝光
台北區監理所表示，本次專案號牌網路競標時間為9月21日至9月23日上午12時止，競標號碼區間包含BMW-1509，以及BMW-1686至BMW-1707，共計開放21副車牌供選購競標。
有意參與競標的民眾，需提前準備好自然人憑證以及信用卡或金融卡，並前往「監理服務網」註冊成為會員後，即可登入系統參與出價。
得標後亂棄標小心！6萬元保證金恐沒收
為保障競標公平性並防範無效喊價，台北區監理所提醒，當競標者設定的最高競標金額或現場出價金額達到新台幣30萬元時，系統將要求先透過線上轉帳繳交20%保證金，也就是新台幣6萬元，完成繳費後才能對該號牌持續出價。
得標者在決標後，必須在規定期限內繳清全部得標金額，若是沒在指定時間內完成繳款，預繳的保證金將予以沒收，且得標人在1年內禁止參與任何車牌競標與選號。根據公路局統計，從2023年至2025年這三年內，全台已有1930人因得標未付款而遭列入黑名單。
BMW-8888曾飆89萬！天價車牌358萬紀錄未破
公路局透露，車牌競標業務長年以來為國庫帶來豐厚的收益，2023年至2025年間涵蓋汽車、機車及微型電動二輪車等各類號牌競標，平均每年可為國庫進帳約5億元。
在過往的車牌標售紀錄中，截至今年9月，全台天價車牌最高成交紀錄仍由舊式號牌「8888-88」保持，當年以高達358萬9000元天價成交。
而在新式號牌部分，成交價前三名分別是「BBB-8888」成交價222萬5000元、「AAA-8888」成交價200萬1000元、「AKJ-8888」成交價100萬2000元。
帶有品牌諧音與吉祥數字的熱門號牌同樣價值不斐，例如「BMW-8888」過去曾標出89萬元成交價，「AMG-8888」也以88萬9000元結標，象徵發財的「8888」數字組合最受廣大車主青睞。
BMW車牌競標懶人包！3大重點提醒
◾競標時間：9月21日至9月23日中午12時止。
◾準備工具：自然人憑證、信用卡或金融卡，並先加入監理服務網會員。
◾注意事項：出價達30萬元需先繳6萬元保證金，得標後未按時付款將沒收保證金並禁標1年。
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台北區監理所表示，本次專案號牌網路競標時間為9月21日至9月23日上午12時止，競標號碼區間包含BMW-1509，以及BMW-1686至BMW-1707，共計開放21副車牌供選購競標。
有意參與競標的民眾，需提前準備好自然人憑證以及信用卡或金融卡，並前往「監理服務網」註冊成為會員後，即可登入系統參與出價。
為保障競標公平性並防範無效喊價，台北區監理所提醒，當競標者設定的最高競標金額或現場出價金額達到新台幣30萬元時，系統將要求先透過線上轉帳繳交20%保證金，也就是新台幣6萬元，完成繳費後才能對該號牌持續出價。
得標者在決標後，必須在規定期限內繳清全部得標金額，若是沒在指定時間內完成繳款，預繳的保證金將予以沒收，且得標人在1年內禁止參與任何車牌競標與選號。根據公路局統計，從2023年至2025年這三年內，全台已有1930人因得標未付款而遭列入黑名單。
公路局透露，車牌競標業務長年以來為國庫帶來豐厚的收益，2023年至2025年間涵蓋汽車、機車及微型電動二輪車等各類號牌競標，平均每年可為國庫進帳約5億元。
在過往的車牌標售紀錄中，截至今年9月，全台天價車牌最高成交紀錄仍由舊式號牌「8888-88」保持，當年以高達358萬9000元天價成交。
而在新式號牌部分，成交價前三名分別是「BBB-8888」成交價222萬5000元、「AAA-8888」成交價200萬1000元、「AKJ-8888」成交價100萬2000元。
帶有品牌諧音與吉祥數字的熱門號牌同樣價值不斐，例如「BMW-8888」過去曾標出89萬元成交價，「AMG-8888」也以88萬9000元結標，象徵發財的「8888」數字組合最受廣大車主青睞。
◾競標時間：9月21日至9月23日中午12時止。
◾準備工具：自然人憑證、信用卡或金融卡，並先加入監理服務網會員。
◾注意事項：出價達30萬元需先繳6萬元保證金，得標後未按時付款將沒收保證金並禁標1年。