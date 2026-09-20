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走訪市場氣氛熱絡

期待基隆政見辯論

基隆市長謝國樑今（20）日前往七堵南興市場走訪，副議長楊秀玉、議員張耿輝、連恩典陪同，與攤商及採買民眾互動。謝國樑進入市場後，現場陸續傳出加油聲，許多市民主動上前握手問候，接連拿出手機邀請合影，氣氛十分熱絡。走訪市場期間，攤商紛紛主動迎上前握手祝福，採買民眾的合影邀約也接連不斷，加油聲此起彼落。謝國樑與鄉親近距離互動，熱情回應大家的支持與鼓勵，市場內一路洋溢熱絡氣氛，也展現謝國樑的高人氣。更有民眾特別送上象徵「凍蒜」的祝福，為謝國樑加油打氣。謝國樑笑著收下並感謝鄉親支持。他表示，每一次走進市場，都能最直接感受到市民的期待與鼓勵，也讓他更珍惜每一次與市民面對面交流的機會。接下來仍會持續深入各區、傾聽地方聲音，向市民說明這幾年的市政成果與未來規劃。談到即將登場的公辦政見會，謝國樑表示，非常期待基隆第一次以辯論方式辦理公辦政見會，也希望藉由這次機會，讓大家知道這幾年推動了哪些政策，以及市府團隊一路以來所付出的施政努力。他強調，這幾年的每一項工作都是一步一步累積而來，接下來也會持續用行動推動城市進步，把已經展開的建設與改變做得更完整，讓基隆成為更美好的城市。