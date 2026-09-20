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◼︎台北市9月21日停水範圍

▲台北市9月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市9月21日停水範圍

▲新北市9月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市9月21日停水範圍

▲桃園市9月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市9月21日停水範圍

▲台南市9月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市9月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市9月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市9月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市9月21日停水範圍

▲高雄市9月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市9月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣9月21日停水範圍

▲宜蘭縣9月21日降壓範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣9月21日停水範圍

▲嘉義縣9月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義縣9月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎花蓮縣9月21日停水範圍

▲花蓮縣9月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

上班前記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，9月21日（週一）在以及共8縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、污水管改遷工程等，最長停水時間長達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市9月21日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：9月21日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：南京東路1段13巷、南京東路1段13巷7弄、中山北路2段11巷、中山北路2段27巷(直接用水戶:停水20戶)🕦影響時間：9月21日10時至16時(共6小時)📍停水地區萬華區：和平西路3段59巷(直接用水戶:停水23戶)🕦影響時間：9月21日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區北投區：行義路31巷巷口至1號前(直接用水戶:停水10戶)🕦影響時間：9月21日09時至13時(共4小時)📍停水地區大同區：承德路二段53巷1號至14號、63巷10號至18號及55、57號前(直接用水戶:停水16戶)🕦影響時間：9月21日11時至15時(共4小時)📍停水地區萬華區：242巷5號及67號-117號、和平西路3段309巷1號-13號(直接用水戶:停水84戶)🕦影響時間：9月21日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：9月21日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區文山區：指南路3段38巷1、3、11、16~37號；指南路3段40巷3、5、6、8號；指南路3段臨125~135號；指南路3段34巷47~65號。清洗指南里配水池(6)(直接用水戶:停水56戶)🕦影響時間：9月21日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：福隆路1號至121號(單號側)(直接用水戶:停水15戶)🕦影響時間：9月21日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：大同南路117巷20弄1號至3號、127號至127之3號、129巷1號至38號（含巷內14弄、15弄)、131號，仁化街156號、158巷1號至16號、178巷1號及2號(直接用水戶:停水50戶)🕦影響時間：9月21日11時至17時(共6小時)停水原因：改建管線永遷工程自來水斷管連絡📍停水地區大園區：光明街、國際路三段、建國路、濱海路一段、西部濱海快速公路。蘆竹區：光明街。🕦影響時間：9月21日09時至17時(共8小時)停水原因：污水下水道改遷工程📍停水地區永康區：永大五路1號至175號(單數側) 、永大三路5號至59號、永大二路1號至91號、永大二路108巷、永大一路2號至62號(雙數側)、永興路52號至62號(雙數側)、永信路52號至66號、永忠路50號至153號、永福街85號至127號(含巷弄)、永福街71巷、永大路2段665號至731號(單數側/含巷)。🕦影響時間：9月21日09時至17時30分(共8小時半)停水原因：汰換管線工程📍停水地區西港區：金砂里。共1個村里。🕦影響時間：9月21日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區新營區：東泰八街及鄰近巷道。🕦影響時間：9月21日09時至17時(共8小時)停水原因：用戶新裝工程📍停水地區善化區：成功路含週邊巷弄(部分區域)。🕦影響時間：9月21日08時30分至17時(共8小時半)停水原因：汰換管線工程📍停水地區內門區：合森農路、吉民農路、大林產業道路、溝坪路。旗山區：溝坪路。杉林區：合森農路。🕦影響時間：9月21日09時至17時30分(共8小時半)停水原因：汰換管線工程📍停水地區美濃區：中華路。🕦影響時間：9月21日09時至12時(共3小時)降壓原因：管網改善工程新舊管線聯絡📍降壓地區礁溪鄉：十六結路。🕦影響時間：9月21日09時至17時(共8小時)停水原因：管線改接暫時停止供水。📍停水地區梅山鄉：過山村開元后部落。🕦影響時間：9月21日08時至18時(共10小時)停水原因：管線改接暫時停止供水。📍停水地區民雄鄉：中華路、光明一街、光明三街、光明二街、光明五街、光明四街、光明街。🕦影響時間：9月21日08時至18時(共10小時)停水原因：自來水送水專線斷管及新舊管連接作業。📍停水地區富里鄉：安通產業道路、玉長公路、花東縱谷公路。玉里鎮/安通產業道路、忠孝路、樂德公路、玉長公路、花東縱谷公路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。