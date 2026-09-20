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打造「15分鐘托育生活圈」

接棒父親服務

台北市士林北投區市議員參選人陳怡潔今（20）日舉行北投競選總部成立大會，現場湧入大批鄉親、里長、社團先進及志工塞爆會場。新北市市長候選人李四川、前台北市政府社會局局長王浩親自到場站台力挺。陳怡潔強調，這次選舉她沒有政黨配票、沒有母雞光環，但相信在場每一位鄉親就是最堅強的後盾，懇請鄉親支持這位「在地的女兒」，一起讓士林、北投越來越好。新北市長候選人李四川致詞時提到，過去擔任行政院副秘書長時，陳怡潔擔任立委，他肯定陳怡潔擔任立委任內對於政策的推動、多項法案的修正。前台北市社會局局長王浩透露一個溫馨的小故事，他過去參選台北市議員是受到陳怡潔父親的鼓勵。現在他看到陳怡潔在地深耕的用心，期勉陳怡潔能延續在地服務精神。陳怡潔提出多項政見，在青年就業方面，將推動北士科AI產學合作，結合東吳、銘傳、臺北城市科大、海大等學校與企業、市府共同設計實習培訓，讓年輕人畢業即能接軌職場；在育兒教育上，主張打造「15分鐘托育生活圈」、推動幼兒園學費全免，並持續推動雙語教學與AI學習；在長者福利方面，承諾進議會後優先提案將重陽敬老禮金從1500元提高至3000元、推動敬老卡悠遊卡化，並推動「一里一日照」深入生活圈。陳怡潔近期也針對承德路及士商路口標線設計、大度路分隔島反覆施作等民生議題，要求市府持續檢討改善，並承諾延續過去守護社子島居民的居住權益，關注關渡平原及陽明山原住戶權益。陳怡潔表示，她的父親在士林、北投服務逾40年，如今接下的不只是服務的棒子，更是「找得到人、有人願意聽、事情有人追」的承諾，並將延續父親過去堅持每天專職服務的精神。