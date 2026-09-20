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柴萍恩為台發聲：對台關注持續加深

外交部長林佳龍18日接見英國下議院議員、英國國會「台英國會小組」（APPG）共同主席柴萍恩（Sarah Champion）率領的訪問團。林佳龍歡迎柴萍恩議員再次率團訪台，並感謝訪團一行長期在英國國會為台灣發聲，支持台灣民主及國際地位。林佳龍表示，近年台英關係持續穩健發展，英國也持續支持台灣的國際參與。包括前總統蔡英文及立法院長韓國瑜陸續訪問英國，都是台英雙方持續深化交流的具體展現。林佳龍表示，2年前柴萍恩議員曾在英國國會公開肯定台灣對民主、公共衛生及科技等領域的貢獻，並針對中國扭曲聯合國大會第2758號決議的說法，明確為台灣仗義執言，相關發言至今令人印象深刻。林佳龍也提到，柴萍恩的演說讓他和夫人廖婉如都十分難忘，「稍後定要把合照傳給婉如看」。在經貿合作方面，林佳龍指出，台英於2023年簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），並完成投資、數位貿易及能源轉型三項支柱議題的協議。林佳龍表示，台灣期待英國支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），台灣也準備好成為歐洲推動「再工業化」的重要夥伴。柴萍恩表示，她2014年首度訪問台灣時，就對台灣人民及民主發展留下深刻印象，這些年來對台灣的關注與情感持續加深，也更加關切台灣面對的處境。她並指出，英國政府及民眾正逐漸認識到台英友誼的重要性。柴萍恩也重申，中國企圖扭曲聯合國大會第2758號決議、主張其有權在聯合國代表台灣，「但這種說法站不住腳」。她指出，英國國會先前通過支持台灣國際地位的友台決議，展現英國國會對台灣的支持。林佳龍感謝柴萍恩議員及訪問團長期在英國國會為台灣發聲，並表示期待台英兩國在堅守民主的共同價值上，進一步深化國會、經貿與科技產業間的合作，讓這份友誼轉化為更多具體成果。