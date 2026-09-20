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鬍鬚張董事長張永昌兒子張耀升日前出席台北市長蔣萬安造勢活動，表態力挺引發部分網友揚言抵制。對此藍委王鴻薇批評，民進黨台北市長參選人沈伯洋享受側翼幫忙打壓異己。對此沈伯洋今（20）日受訪強調，無論是哪一方的支持者，有些紅線是不能去做，例如人格抹黑、物理攻擊或去洗google評論，在這紅線之外大家都有表達意見的自由，另不滿王鴻薇特別喜歡扣別人帽子，像是動不動青鳥、黑熊，完全無助討論事情，他辦公室跟自己在同層，「遇到再跟她講一下，覺得真的是沒有必要」。對於部分網友揚言抵制鬍鬚張，王鴻薇批評沈伯洋果然安安靜靜，享受側翼幫忙打壓異己。沈伯洋表示，王鴻薇好像特別喜歡扣別人帽子，覺得這個行為是非常的不當，當初饒河夜市也發生過相關的爭議，那時候自己就講得很清楚，就是無論是哪邊的支持者，大家在網路上討論都還好，但有些紅線是不能去做，例如人格抹黑、物理攻擊或去洗google評論，這都屬於偏紅線的行為。沈伯洋說，如果在這紅線以外，自由民主的社會，大家都有表達意見的自由，商家支持誰也有他的自由，大家要謹守這個界線，回歸市政的討論才是最重要的，但最不好的做法就是像王鴻薇扣帽子，動不動青鳥、黑熊，完全無助討論事情，他辦公室跟自己在同層，「遇到再跟她講一下，覺得真的是沒有必要」。