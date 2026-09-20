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1.檢查機身外觀與按鍵

2.測試螢幕、相機與音訊

▲用戶可以到舊iPhone內的「移轉iPhone」進行備份設定。（圖／翻攝官網）

3.使用「快速開始」移轉資料

4.更新App並再次測試功能

5.依使用情境調整充電上限

6.舊機至少保留3至7天

7.依正確程序清除舊iPhone

蘋果iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max正式開賣，新機入手後別急著貼保護貼或轉移資料，科技YouTuber Tim哥整理7項驗機與設定重點，提醒果粉先確認外觀及硬體功能正常，再進行資料移轉，舊iPhone也不要立即清除，建議保留3至7天，確認重要資料完整後再恢復原廠設定。iPhone拆封後先別急著貼保護貼，應在光線充足的環境下，仔細查看螢幕玻璃、四周邊框、背板及相機鏡頭，確認是否有刮痕、裂痕、凹陷或異常縫隙；若鏡頭內部出現明顯灰塵或鍍膜異常，也應立即反映。接著逐一測試音量鍵、電源鍵及動作按鈕，確認按壓回彈正常、沒有卡住，再接上USB-C充電器，檢查手機能否順利充電。開機後可將螢幕亮度調高，分別顯示純白及純黑畫面，觀察是否有亮點、黑點、明顯色塊或顯示異常，並在螢幕各處滑動與輸入文字，測試觸控反應。相機部分，可依序切換前後鏡頭及不同焦段，實際測試拍照、錄影與自動對焦，再錄製一段語音並播放，同時確認麥克風與喇叭正常。若發現硬體異常，應先暫停資料轉移，請門市人員協助處理。準備移機時，先讓舊iPhone連接Wi-Fi並開啟藍牙，將新舊兩支手機接上電源並靠近放置。待新機出現「快速開始」畫面後，使用舊機掃描動畫，再依序輸入密碼及設定Face ID。使用者可選擇「從iPhone傳送」，直接把舊機資料移到新機，或透過iCloud備份下載。完成資料移轉後，應進入App Store，將所有App更新至最新版本，接著再次檢查Face ID、前後鏡頭、閃光燈、麥克風、喇叭、Wi-Fi、藍牙及GPS等功能。同時也要確認USB-C充電與MagSafe是否正常。使用者可前往「設定」>「電池」>「充電」，依照生活情境選擇充電上限。若平時多在辦公室或家中使用，可設定為80%或90%，減少電池長時間維持滿電；經常在外拍照、錄影或導航者，則可設定100%，並開啟「最佳化電池充電」。新機第一天若出現發熱或耗電較快，不一定代表手機故障，可能是系統正在背景下載照片、安裝App、同步雲端資料及建立索引，可先觀察一至兩天。此外，行動網路訊號不佳也可能增加耗電量。即使畫面顯示資料轉移完成，也不要立刻清除舊iPhone，應逐一確認照片、影片、聯絡人、行事曆、備忘錄、健康資料及語音備忘錄是否完整，尤其別漏掉LINE聊天紀錄、銀行App、電子票券與Authenticator驗證器。Tim哥建議，舊機可先保留3至7天，確認新機與所有App都能正常使用後，再將舊機重新備份一次。準備出售、回收或將舊機送人時，應先取消Apple Watch配對並登出Apple帳號，再前往「設定」>「一般」>「移轉或重置iPhone」>「清除所有內容和設定」。購買發票、單據及產品外盒也應暫時保留，以備後續退換貨使用。