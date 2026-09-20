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以下為本文重點：

《挑情醜聞》主演卡司

《挑情醜聞》角色介紹

《挑情醜聞》收看連結

《挑情醜聞》可看年紀

《挑情醜聞》劇情介紹

《挑情醜聞》必看亮點

孫藝真睽違24年再演古裝，首度挑戰腹黑反派

池昌旭化身京城第一花花公子，鬍鬚造型變了

NANA清冷寡婦成為情慾賭局女主角

19禁尺度超有料！池昌旭、NANA床戲話題超大

由孫藝真主演的韓劇《挑情醜聞》本月18日正式在Netflix開播，才剛播出就因為尺度超大在網路上掀起巨大討論，其中池昌旭跟NANA更在其中全裸滾床，甚至有露點情慾片段，因此直接被封為年度最色韓劇，《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理《挑情醜聞》必看五大亮點，同時附上線上看連結、主演介紹，讓您馬上就入坑。孫藝真、池昌旭、NANA孫藝真：擁有出眾魅力的趙氏夫人，礙於女性身分無法實現抱負，因此向愛慕她的趙元提出賭局，展現自己身為頂尖謀略家的才華。池昌旭：朝鮮時代的花花公子趙元，與其追求名利，享受生活更重要，他也不相信愛情，不過為了在賭局中獲勝、贏得趙氏夫人的心，他不擇手段進攻。NANA：喪夫後守貞的女子安熙妍，對接近自己的趙元想拒絕卻又抗拒不了，內心深處對他有莫名的情感，並逐漸被他吸引。《挑情醜聞》改編法國經典名作《危險關係》，故事設定在嚴格儒家思想束縛下的朝鮮時代，孫藝真對池昌旭發出賭局，要求他誘惑品行端正、丈夫過世後堅守貞節的年輕寡婦安熙妍。原本只是為了勝負展開的遊戲，卻隨著三人逐漸陷入感情而失控。孫藝真這次拋開「純愛女神」形象，化身表面端莊、內心極具野心的「趙氏夫人」，這也是她睽違24年再次挑戰古裝角色，身為不甘心被禮教束縛的女性，因為把身邊人的情感當成棋局，主動操弄趙元與熙妍之間的關係。池昌旭飾演的「趙元」是朝鮮最有名的花花公子，身邊不缺女人的他卻長期壓抑著對趙氏夫人的感情，本次他以鬍鬚造型登場，從「誘惑別人」到最後陷入情網，是全劇最重要的情感轉折。NANA在劇中換上素雅韓服，身為趙元和趙氏夫人賭局中的女主角，卻意外讓趙元動了真心，讓這場遊戲完全走偏。《挑情醜聞》在韓國雖然被列為「19禁」最高限制級，但在台灣Netflix頁面是標示為16+輔導級。但真的讓觀眾看傻眼的，是池昌旭與NANA的超大尺度親密戲，第7、8集更出現大膽裸露床戲，甚至NANA還有露點畫面出現，完全是從影最大尺度。《挑情醜聞》開播至今不到一個禮拜，但在網路上因為超大尺度掀起巨大討論，甚至被網友封為「年度最色韓劇」，床戲激烈到不敢在外面打開的程度，目前全劇8集已經在Netflix上架，有興趣的觀眾千萬別錯過。