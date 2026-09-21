小孟老師分析今（21）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：推動組織進步
感情：兩人相依相偎
財運：發揮多方實力
牡羊幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：水瓶
金牛座：
工作：節省會議時間
感情：表達真正情感
財運：尋找更高目標
金牛幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：魔羯
雙子座：
工作：提升工作效能
感情：營造美好未來
財運：無法面對挫折
雙子幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：牡羊
巨蟹座：
工作：開展跨部合作
感情：誓言永恆珍惜
財運：喜迎豐收獲利
巨蟹幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：天蠍
獅子座：
工作：成功面對挑戰
感情：可以說出心聲
財運：等待投資時機
獅子幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：獅子
處女座：
工作：採用創新科技
感情：多點甜言蜜語
財運：貴人出現得救
處女幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：射手
天秤座：
工作：有效管理情緒
感情：珍惜感激彼此
財運：運氣谷底攀升
天秤幸運色：黃色
貴人：射手
小人：雙子
天蠍座：
工作：縮短作業流程
感情：能夠接受對方
財運：進修獲利成長
天蠍幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：天秤
射手座：
工作：培養正面心態
感情：照顧對方感受
財運：發展大落大起
射手幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：雙魚
魔羯座：
工作：運用網絡資源
感情：努力經營關係
財運：發揮特有專長
魔羯幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：金牛
水瓶座：
工作：促進知識分享
感情：心靈溝通默契
財運：跟著風向前進
水瓶幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：處女
雙魚座：
工作：贏得團體信任
感情：調整相處進度
財運：等待出脫時刻
雙魚幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：推動組織進步
感情：兩人相依相偎
財運：發揮多方實力
牡羊幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：水瓶
金牛座：
工作：節省會議時間
感情：表達真正情感
財運：尋找更高目標
金牛幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：魔羯
雙子座：
工作：提升工作效能
感情：營造美好未來
財運：無法面對挫折
雙子幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：牡羊
巨蟹座：
工作：開展跨部合作
感情：誓言永恆珍惜
財運：喜迎豐收獲利
巨蟹幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：天蠍
獅子座：
工作：成功面對挑戰
感情：可以說出心聲
財運：等待投資時機
獅子幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：獅子
處女座：
工作：採用創新科技
感情：多點甜言蜜語
財運：貴人出現得救
處女幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：射手
天秤座：
工作：有效管理情緒
感情：珍惜感激彼此
財運：運氣谷底攀升
天秤幸運色：黃色
貴人：射手
小人：雙子
天蠍座：
工作：縮短作業流程
感情：能夠接受對方
財運：進修獲利成長
天蠍幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：天秤
射手座：
工作：培養正面心態
感情：照顧對方感受
財運：發展大落大起
射手幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：雙魚
魔羯座：
工作：運用網絡資源
感情：努力經營關係
財運：發揮特有專長
魔羯幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：金牛
水瓶座：
工作：促進知識分享
感情：心靈溝通默契
財運：跟著風向前進
水瓶幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：處女
雙魚座：
工作：贏得團體信任
感情：調整相處進度
財運：等待出脫時刻
雙魚幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。