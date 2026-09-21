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小孟老師分析今（21）日十二星座運勢。牡羊座：工作：推動組織進步感情：兩人相依相偎財運：發揮多方實力牡羊幸運色：灰色貴人：雙子小人：水瓶金牛座：工作：節省會議時間感情：表達真正情感財運：尋找更高目標金牛幸運色：玫瑰色貴人：處女小人：魔羯雙子座：工作：提升工作效能感情：營造美好未來財運：無法面對挫折雙子幸運色：黑色貴人：獅子小人：牡羊巨蟹座：工作：開展跨部合作感情：誓言永恆珍惜財運：喜迎豐收獲利巨蟹幸運色：粉紅色貴人：雙魚小人：天蠍獅子座：工作：成功面對挑戰感情：可以說出心聲財運：等待投資時機獅子幸運色：橘色貴人：金牛小人：獅子處女座：工作：採用創新科技感情：多點甜言蜜語財運：貴人出現得救處女幸運色：藍色貴人：水瓶小人：射手天秤座：工作：有效管理情緒感情：珍惜感激彼此財運：運氣谷底攀升天秤幸運色：黃色貴人：射手小人：雙子天蠍座：工作：縮短作業流程感情：能夠接受對方財運：進修獲利成長天蠍幸運色：綠色貴人：巨蟹小人：天秤射手座：工作：培養正面心態感情：照顧對方感受財運：發展大落大起射手幸運色：綠色貴人：天秤小人：雙魚魔羯座：工作：運用網絡資源感情：努力經營關係財運：發揮特有專長魔羯幸運色：白色貴人：魔羯小人：金牛水瓶座：工作：促進知識分享感情：心靈溝通默契財運：跟著風向前進水瓶幸運色：金色貴人：牡羊小人：處女雙魚座：工作：贏得團體信任感情：調整相處進度財運：等待出脫時刻雙魚幸運色：紅色貴人：天蠍小人：巨蟹