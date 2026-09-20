我是廣告 請繼續往下閱讀

美國機器人新創公司Figure AI於2026年9月發表最新款人形機器人人工智慧控制模型「Helix 2.5」，這項技術突破被視為人形機器人發展史上的重要里程碑。該公司成功將自主研發的機器人部署至30戶完全陌生的家庭中，過程中完全不需要事前蒐集任何環境數據，機器人便能全自主完成鋪床、打掃房間等日常家務，展現前所未有的環境適應能力。過去傳統機器人控制模型，普遍仰賴預先在特定環境（例如工廠產線）中蒐集的大量數據進行訓練，一旦面對家具擺設不同、地面材質有異的陌生空間，往往就容易出現操作失敗的窘境，堪稱機器人領域長期以來的一大痛點。而這次發布的Helix 2.5，則是一款以物理為基礎的全新模型，透過人類行為資料集「Index」從零開始進行預訓練，採用不依賴特定現場數據的運作機制，讓機器人能夠自主識別從未造訪過的空間環境，並即時啟動協調的全身運動，等於徹底跳脫過去「認地方」的侷限。為了驗證這款新模型的泛化能力，Figure AI特地選在舊金山灣區30戶一般家庭中進行實測，實驗過程使用最新款「Figure 03」硬體，待控制的物體不僅包含各戶家中原有的床鋪與沙發，更刻意加入預訓練資料集中從未出現過的毛巾與玩具，藉此測試機器人面對完全未知物品時的應變能力。評估標準相當嚴格，全程採「不允許部分得分」的評分機制。最終結果顯示，各任務成功率分別為：鋪床67%、折疊毛巾62%、整理玩具40%；在總計420次試驗中，整體任務完成率達到56%，相較於未使用Index進行預訓練的對照模型僅9%的成功率，表現大幅躍升，差距相當懸殊。這項突破性的適應能力，關鍵就在於背後強大的訓練資料集「Index」，內含來自全球各地、超過1600萬個真實人類行為影片，規模相當驚人。Figure AI進一步分析指出，這項技術與語言模型的發展規律相當類似——預訓練資料量越大，機器人在預測物理運動時的準確度也會隨之提升，且這項規律預期將持續適用，等於為未來機器人性能的持續進化，找到了一條清晰可循的路徑。這項技術最大的價值在於，機器人未來無需再針對每個新環境進行事先的預先映射或現場微調，有望大幅降低企業將機器人引入全新場域時所需的工程成本與時間門檻。這項成就也象徵著人形機器人的發展，正式從過去「只能針對特定環境調校」的專用機器，逐步邁向能夠即時適應各種陌生生活空間的智慧系統，距離真正走入一般家庭生活，又更近了一步。至於外界關心的售價問題，目前Figure AI已針對開出明確報價，基本款Figure 03每台定價8萬9000美元（約新台幣283萬元），最低訂購量為10台，內含機器人本體、專用充電站，以及一年份雲端平台訂閱服務；另有更輕量化的入門機型「Figure Lite」，每台售價4萬9000美元（約新台幣156萬元），主打包裝、揀貨等較單純的工作場景。不過，這次示範實驗所鎖定的，目前仍未正式開放公開銷售。公司執行長Adcock先前曾透露，未來將先以，盼將人形機器人打造成如同當年福特Model T般的「平民化」產品，不過確切上市時間與最終售價，官方目前都尚未拍板定案。Figure AI也已表態，將持續加碼投入資料蒐集與運算資源，全力開發能真正實際落地應用的機器人模型，後續發展動向與正式售價公布時程，備受科技業界高度關注。