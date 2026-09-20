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農產品詐騙手法 「假小農」佔比破6成

▲Watchmen公開全台農產品偽冒廣告。（圖／Gogolook提供）

屏東、台南、南投列詐騙受害重災區 虛構產地話術陷阱多

▲Watchmen公開全台農產品偽冒廣告，屏東、台南及南投為前3大詐騙目標。（圖／Gogolook提供）

隨著社群電商興起，詐騙集團大舉鎖定台灣農產品行騙！信任科技公司Gogolook旗下品牌商譽保護服務Watchmen鎖定台灣各大社群上農產品廣告進行分析，發布最新調查結果。報告顯示，在4461則農產品廣告中，就有高達2271則被判定為高風險偽冒廣告，佔比高達50.9%。代表民眾在社群平台上每看到2則農產品廣告，就有1則涉嫌詐騙！Gogolook自今年7月起協助雲林縣政府導入旗下Watchmen品牌商譽保護服務，鎖定社群平台上冒用地方首長身分及冒名雲林在地農產品銷售的詐騙行為，主動偵測並下架社群詐騙廣告和偽冒網站，有效解決雲林在地化詐騙狀況。觀測中發現，雲林花生、蒜頭、有機黑米等特色農產品與加工製品受詐騙集團大量用於詐騙廣告。為進一步清點全台農產品受詐團利用的態樣與情勢，Watchmen擴大監測範疇，針對8月12日至8月29日期間Meta全平台的4461則農產品廣告進行深度分析。結果發現，高風險偽冒廣告佔比竟達50.9%，顯見農業詐騙已非單點事件，全台各縣市以及地方產區皆面臨詐騙威脅。Watchmen分析，社群農產品詐騙已發展出2種偽冒手法。第一種為假小農私訊導購型（65%）， 詐騙集團採用「養號」策略，高達 96% 的粉絲頁使用台灣真人姓名，並將追蹤數培養至百人以上來建立信任感，刻意經營成真人帳號。此類手法不在貼文附上外部連結，藉此規避平台的自動審查，改以「產地直送」、「貨到付款」、「私訊+1」等話術，鎖定投遞對話型廣告，誘導消費者透過 Messenger 等管道私訊交易。品項以當季生鮮水果如酪梨、甘露梨、龍眼等為主。另一類詐騙手法為「一頁式導購型」（35%）， 採用追蹤數極低（0–10 人）的免洗帳號，專頁名稱為英文亂碼、英文人名或程式生成商號，主打屏東有機肉桂粉等保健乾貨。廣告附帶 .online、.xin 等假網域連結，並採用集團化運作，將單一文案輪播至多個帳號、廣告與網域，一旦網域遭封鎖便會迅速切換帳號。Watchmen產品負責人傅郁玲指出，農業詐騙具有高度的在地差異化，需仰賴各縣市政府對於在地產品及獨有產業態樣的深度了解，以及持續提升監控能力，進一步達到快速阻斷效果。過去缺乏自動化的科技工具，需要人力檢查可疑的社群廣告，但我們觀察農產品廣告的素材內容緊跟時事跟季節性，會跟著不同季節變換廣告主題，若能導入 Watchmen這種AI自動化偵測工具，針對各地的特色農產品、區域品牌與在地農民身分進行即時監控，將能更快速地識別與下架詐騙廣告，保護全台消費者權益的同時，捍衛在地農業品牌及農民的信任與經濟產值。在受害縣市統計中，屏東縣以515則高風險廣告居首，主因集中於肉桂粉的廣告投放影響；台南市以315則躍居第二，且全數屬於「假小農私訊型」，大量冒用東山龍眼、大內酪梨及麻豆文旦等知名產區名稱；第三名則為南投縣（275 則），以三七粉與埔里葡萄各半。在偽冒品項方面，生鮮水果類成為最大受害者；單一品項前3名分別為肉桂粉（436 則）、酪梨（216 則）及甘露梨（143 則）。Watchmen也特別提醒，部分廣告宣稱「南投有機三七粉」，但三七粉並非台灣商業作物，屬憑空捏造產地的詐騙訊息，消費者切勿上當。面對農產品偽冒廣告，Watchmen建議3大防護措施：一、地方政府建立官方農會、立案農民及商家等白名單資料庫，並導入像是Watchmen的AI偵測系統。二、針對「貨到付款」、「私訊下單」等特徵之廣告，平台應要求加驗賣家真實身分，填補免連結廣告的審查漏洞。三、建議民眾購買農特產品時，應選擇縣市政府輔導之農會平台或正規電商，切勿輕信來路不明的社群私訊與一頁式網頁。