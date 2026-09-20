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空服員其實抓不到？美作家揭「無遠端偵測設備」

▲亞歷鮑德溫2011年因班機起飛時，拒絕停止玩手遊，最後被航空公司強制請下飛機。（圖／美聯社）

為何科技進步不解禁？背後真相：防高空幹架

▲手機開啟飛航模式後，可停止行動網路等無線通訊功能，避免手機持續搜尋地面基地台，有助於節省電量。（圖／手機截圖）

機師耳機「嗡嗡雜音」！專家：起降時刻別冒險

每次搭飛機空服員都會提醒乘客將手機切至「飛航模式」，許多人都很好奇，如果手機沒開飛航，空服員真的會發現嗎、又會造成什麼影響？美國旅遊作家Tamara Gane揭露，空服員沒有任何設備能遠端偵測乘客的手機狀態，也就是說在飛機上沒有開飛航，空服員其實抓不到。而現代通訊科技進步，防止技術干擾不再是唯一考量，但至今仍規定搭飛機時要開飛航，背後目的還有防止機艙在高空中爆發爭執等現實原因。許多人以為機艙內裝有神祕儀器能監控手機訊號，但美國旅遊作家Tamara Gane表示，空服員並沒有專門設備可以直接掃描或遠端偵測個別手機是否開啟飛航模式，也就是說，乘客若是沒開啟飛航模式，空服員其實也抓不到。不過這並不代表可以隨意違規，若乘客在起飛或降落等關鍵階段，明顯違規操作手機，仍會被機組人員「目視察覺」並制止，嚴重者甚至會在起飛前被要求下飛機。過去著名案例包括美國男星亞歷鮑德溫於2011年搭機時，因起飛前拒絕停止玩手遊，最終遭美國航空強制請下飛機。美國旅遊作家Tamara Gane分析，美國聯邦通訊委員會早在1991年制定規範，當時主要擔憂的是手機訊號會干擾地面的行動通訊網路。隨著通訊技術發展，這類技術干擾已不再被視為首要疑慮，例如歐盟自2023年起已允許部分航班在具備條件下提供5G通訊服務。既然技術疑慮降低，為何多數航空公司仍堅持搭機開飛航，背後另一個主要原因其實是避免客艙衝突，前美國聯邦眾議員沃爾登曾直言，若允許乘客在3萬英尺高空自由講電話，機艙恐怕會變成吵鬧不休的「高空籠鬥」現場，航空公司也支持維持限制，防止乘客因通話噪音等行為引發摩擦與糾紛。另外則是能保護手機電量，手機在3萬英尺高空巡航時，難以接收地面基地台訊號，若未開啟飛航模式，系統會不斷提高功率嘗試搜尋網路，進而加速電池消耗、造成快速掉電，開啟飛航模式反而能有效延長手機電力續航。雖然從Tamara Gane的分析來看，如今搭機開飛航更多用意是維護客艙秩序與省電考量，但仍有機師與航空專家提醒，未開飛航模式對飛行安全仍有不可忽視的潛在影響。美國資深機師Perch Point在TikTok分享，若機上有4名以上乘客未開啟飛航模式，手機搜尋訊號產生的電磁波會干擾無線電通訊，導致機師耳機裡出現「嗡嗡雜音」，分散機師在起降關鍵時刻的注意力。在台灣搭機更需注意法律規範，依《民航法》第102條規定，若在飛機上違規使用通訊設備且勸導不聽者，最高可處5年以下有期徒刑、拘役或新台幣15萬元以下罰金，為了客艙安寧、手機電力與自身荷包，搭機時還是乖乖開啟「飛航模式」有益無害。