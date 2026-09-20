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今年第25號颱風杜鵑預計將於21日至22日左右，接近關東等東日本的太平洋沿岸地區，警報級大雨將出現，日本氣象廳提醒，屆時東日本沿岸總降雨量恐將急劇攀升。根據NHK報導，日本氣象廳示警，從東海到東北的太平洋沿岸，預測一天內可能降下相當於往年9月一整個月的總雨量。根據氣象廳資料顯示，杜鵑颱風於中午位於日本南方海面，以每小時10公里的速度向西北偏北方向移動。中心氣壓為970百帕，中心附近最大風速為每秒35公尺，最大瞬間風速達每秒50公尺；中心半徑110公里以內區域正吹著風速每秒25公尺以上的暴風。除了伊豆諸島外，距離颱風本體較遠的關東與靜岡縣也已受雨雲影響，局部地區雨雲正迅速發展。氣象廳呼籲民眾嚴加戒備土石流、低窪地區積淹水、河川水位上漲或氾濫，以及暴風與長浪。都會區等地的地下設施亦有積水與道路淹水的風險，請務必提高警覺。預計白銀週連休期間交通運輸將受到影響，且大雨可能導致災害風險急劇上升。負責進行調查的橫濱國立大學颱風科學技術研究中心筆保弘徳教授表示：「觀測捕捉到了來自南方的暖濕空氣流入。這次雨雲有持續發生的可能性」；他強調，即使颱風沒有登陸，東日本的太平洋沿岸等地區仍須嚴防大雨。此外，本次觀測是日本國家級大型研究計畫「登月型研究開發制度（Moonshot Goal）」的一環，該計畫旨在透過人為方式控制颱風勢力以減輕災害。筆保教授指出：「透過累積多個案例，我們能逐漸掌握各個颱風的結構變化與發展機制。雖然這是一項極具挑戰性的研究，但人類是否有能力弱化颱風勢力並建立其作用機制，正是本次研究的核心重點。」根據tenki.jp報導，日本氣象協會指出，一些地區在一天多的時間內降雨量可能接近整個九月平均降雨量的兩倍。與以往觀測到的最大降雨量對比圖顯示，千葉縣預計降雨量將超過往年平均降雨量的150%，主要集中在千葉市和館山市等南部地區。有出現類似上月千葉縣暴雨的破紀錄強降雨的風險，因此建議民眾做好防雨準備。