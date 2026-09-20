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針對外界指稱全台僅5家醫院有兒科全天候急診，衛福部今（20）日說明，這5家醫院均為兒童醫院，但目前提供24小時兒童急診服務，不限於這5家兒童醫院，全國合計205家急救責任醫院提供24小時急診服務，兒童有緊急醫療需求時，皆可接受檢傷、評估及必要醫療處置。政府持續透過建構兒童急重症照護救網絡，及調整健保給付，強化兒童急重症照護。衛福部表示，我國已建構分級分區的兒童急重症照護體系。205家急救責任醫院提供全天候急診服務，其中82家具高危險妊娠孕產婦及新生兒醫療能力醫院，配合8家兒童醫療網絡的核心醫院及27家重點醫院，共同強化兒科急診、住院、加護病房、新生兒及重難症照護量能。衛福部亦建立14個兒童急重症轉診網絡，由重度級急救責任醫院擔任基地醫院，整合區域醫療資源，提供即時轉診及後送服務。為提升急診照護量能，健保依病人年齡、醫師專科別、時段、地區等，提供急診診察費加成，包括未滿6個月兒童加成100%、6個月至未滿2歲兒童加成30%、2歲至未滿7歲兒童加成20%，兒科專科醫師收治加成50%、其餘專科診治未滿7歲亦加成50%，亦有夜間加成50%、例假日加成20%，山地離島及緊急醫療資源不足地區急救責任醫院加成30%等措施。衛福部強調，5家兒童醫院並不代表全國兒童急診醫療量能全貌。政府已透過205家急救責任醫院、8家核心醫院、27家重點醫院及14個急重症轉診網絡，搭配健保支持，共同建構全國兒童急重症醫療安全網，確保兒童發生急重症時，能獲得即時且適切的醫療照護。