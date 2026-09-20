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2026年名古屋亞運（AINAGOC）的自由車賽場上，名次背後往往藏著更深刻的意義。在今（20）日舉行的亞運自由車女子個人公路計時賽中，23歲的阿富汗選手哈希米（Fariba Hashimi）最終拿下第7名。對她而言，能夠完賽的意義遠大於成績——這不僅是她個人夢想的實現，更乘載著鼓舞阿富汗家鄉女性的沉重使命。哈希米大約在15歲時，與同樣身為國際自由車選手的姊姊尤爾杜茲（Yulduz Hashimi）一起投入了這項運動。然而，在她的家鄉法利亞布省（Faryab），女性從事體育運動卻面臨著極大的危險與歧視。「為了去訓練，我總是必須『女扮男裝』，戴上兩三層不同的面罩，這樣人們才認不出我，也不會攻擊我。」哈希米回憶起那段艱難的歲月，「我很害怕被他們發現。有時候會有人朝我的頭丟大石頭或是扔空瓶，他們試圖用暴力和充滿攻擊性的方式來逼我們回家。」儘管經歷了這些糟糕的對待，哈希米依然護衛著家鄉：「我不是說我的人民很壞，我們有一個很棒的國家，只是觀念不同。」2021年塔利班重新掌權後，阿富汗女性的權利受到嚴重限縮。在1997年公路車世界冠軍、義大利名將卡佩洛托（Alessandra Cappellotto）的協助下，哈希米成功逃離了阿富汗並移居義大利，如今她在那裡生活與訓練。兩年前，哈希米姊妹也成功代表祖國參加了2024巴黎奧運。談到無法在家鄉生活，哈希米難掩悲傷，她已經很久沒有見到家人。「為了追逐夢想，我逃離了我的國家，逃離了人們丟擲的石頭。也許總有一天他們會殺死我或對我開槍，但那些曾經砸向我的石頭，反而給了我為自由而戰的力量。」本次出戰亞運，哈希米希望能啟發那些在家鄉失去權利的女孩們。「對我來說，這不僅僅關乎比賽表現，而是要向我的國家展示，在這種艱困處境下的一名女性，我們依然活著，依然在奮鬥。」哈希米堅定地表示，她不希望看到下一代為了渴望自由而哭泣，也不希望她們被迫逃離國家。「我希望未來能有所改變，讓下一代能從國內出發參加亞運、探索世界並贏得獎牌。我希望她們看到自己並不孤單，我和她們站在一起，而全世界也在她們身後。」她也期盼著有朝一日能回到改變後的祖國，親自啟發更多阿富汗人民。