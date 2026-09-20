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江旻育單打贏日本 賽後受到關注

我們也很相信我們的隊友，也很相信自己，我覺得專注在每一顆就好。

江旻育坦言賽前焦慮：以不會贏的心態下去比

我覺得從選上到真的來這邊比賽，對自己來說其實沒有壓力是騙人的。

賽前其實也蠻焦慮的。但是我覺得當下能做的就是相信自己。四強對戰韓國的時候，我覺得自己有可能有點顧慮太多，自己沒有把表現發揮得很好。

金牌戰的時候，我覺得我是以一種不會贏的心態下去比。

▲22歲小將江旻育扛起壓力，擊敗日本強敵岩倉彩香，這位日系正妹賽後也被日本軟網隊小朋友圍繞搶簽名，成為萬人迷。（圖／記者朱永強攝）

名古屋亞運軟網女子團體賽，今（20）日金牌戰1：2不敵日本，兩點雙打實力都面臨較大差距下，第2點女單、22歲小將江旻育扛起壓力，擊敗日本強敵岩倉彩香，讓中華隊一度看到奪金希望，這位日系正妹賽後也被日本小孩圍繞搶簽名，成為萬人迷，回顧本戰，江旻育坦言沒有壓力，「我是以一種不會贏的心態下去比，享受當下，專注每一顆。」中華隊軟網隊本次單打項目，派出首度參戰亞運的江旻育，他被認為有奪牌希望，團體賽4強單打點雖不敵韓國，但很快調整回來，金牌戰挺住壓力，對日本4：1勝出，讓中華隊一度看到奪金希望。「其實對日本，因為他們連很多屆金牌，所以我覺得對我們來說其實沒有壓力。」江旻育坦言，「江旻育認為，日本作為地主確實有優勢，「有一部分關鍵在這邊，但是我覺得他們的打法也好，團隊精神也好，都很值得學習。」」回顧本屆賽會，江旻育坦言，「」江旻育逆襲擊敗強敵，長相甜美的她賽後也被日本軟網隊小朋友們圍繞搶簽名，「我就是享受當下，專注每一顆。然後把我的順手球優勢打出來，我覺得對我來說已經是非常好的一場比賽。」