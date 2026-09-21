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▲台灣獨立遊戲《阿雷塔 YARETA》，拿下東京電玩展「SELECTED INDIE 80」金獎。（圖／取自阿雷塔 Yareta臉書）

不打怪、不升級 《阿雷塔》開放世界殺出重圍

▲《阿雷塔》表面是沒有人類居住的土地，但深入探索後，玩家仍能從各處遺跡發現古文明曾經存在的痕跡。（圖／記者張志浩攝）

從核災紀錄片取材 《阿雷塔》讓玩家探索文明消逝痕跡

探索太自由反而會迷路 《阿雷塔》6年磨出引導設計

▲如何「引導玩家」探索世界，是《阿雷塔》遊戲團隊在開發時，遇到最大的難題。（圖／Steam）

一坐下就玩2小時！《阿雷塔》探索魅力獲TGS玩家肯定

2026東京電玩展，除了國際大廠揮金展示新作外，以小規模團隊為主的「獨立遊戲」，一直都是電玩展中能夠挖寶取得意外收穫的展區，台灣獨立遊戲《阿雷塔 YARETA》，從全球逾1500件投稿作品中脫穎而出，入選東京電玩展「SELECTED INDIE 80」，更進一步拿下金獎，製作人青蛙表示，《阿雷塔》最大特色是打造「沒有戰鬥要素的開放世界」，玩家不需要打怪升級，而是化身調查員，探索古老大地、解開謎題，逐步揭開世界背後的故事。東京電玩展「SELECTED INDIE 80」獎項評選主要從創意、完成度等面向進行多角度評估，今年僅7款作品獲得金獎（Gold Award），讓《阿雷塔》成為台灣少數站上這項國際獨立遊戲舞台的作品之一。青蛙說明，《阿雷塔》是一款第三人稱開放世界探索解謎遊戲，玩家將成為「世界圖書館」的調查員，被派往名為「阿雷塔」的古老大地執行任務，與常見的開放世界遊戲不同，作品刻意拿掉戰鬥系統，玩家不需要透過武器消滅敵人，而是將重心放在探索環境、解謎與發現。遊戲中的阿雷塔大地，表面上是一片沒有人類居住的土地，但深入探索後，玩家仍能從各處遺跡發現古文明曾經存在的痕跡，同時遇見各種奇幻生物。玩家必須透過環境線索，一步步了解這片土地過去發生過什麼事情，以及它與主角之間的關係。談到《阿雷塔》世界觀，青蛙透露，最初靈感來自團隊觀看一部核災紀錄片後，劇情中的世界，在災害、人口撤離後逐漸荒蕪，但經過一段時間，大自然又重新接管土地，這種「人類造成災害，大自然重新讓土地復甦」情境，也成為《阿雷塔》重要的創作概念。青蛙強調，團隊希望打造的並不是單純漂亮的開放世界，而是一片曾經存在文明、最後又逐漸被自然覆蓋的土地，讓玩家透過探索遺跡與環境，自己拼湊這個世界的歷史，為了讓玩家真正享受探索，團隊花費相當長的時間測試遊戲內容。《阿雷塔》遊戲開始發展至今已經快6年，青蛙分享，前期約3年半都在進行 Prototype（原型）與概念測試，包括世界究竟要做多大、謎題與內容密度如何安排，以及玩家移動速度等，都需要不斷調整。其中最困難的部分之一是「引導」，團隊希望玩家擁有自由探索的空間，但如果完全沒有提示，又可能不知道下一步該做什麼？因此團隊選擇將部分內容藏在《阿雷塔》環境中，不把所有資訊一次塞給玩家，而是讓玩家自己發現下一個探索目標。美術方面，《阿雷塔》採用Q版、卡通感角色搭配相對寫實的環境，希望讓玩家在視覺與聲音上都能感受到舒服、耐看的體驗，青蛙認為，開放世界最重要的就是沉浸感，希望玩家能夠「忘記時間、忘記自己在哪裡」，自然地投入這片世界。《阿雷塔》的設計也在2026東京電玩展現場獲得玩家正面回饋，有玩家坐下來試玩後，一玩就是約2個小時，讓團隊相當感動，對團隊而言，玩家願意花時間留在遊戲世界裡，正是對探索體驗最直接的肯定。