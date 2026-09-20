蘋果iPhone用久了，照片、影片與App資料越積越多，換新機前想透過iCloud備份，卻發現免費的5GB空間根本不夠用，難道只能花錢升級iCloud+？其實Apple針對換機用戶提供免費的「暫時iCloud儲存空間」，只要符合資格，就能將舊iPhone資料完整備份到雲端，最長可先使用21天，不用額外付費訂閱。
iPhone免費iCloud空間怎麼開？操作路徑一次看
Apple官方支援提到購買新iPhone或iPad後，如果原有的iCloud儲存空間不足以完成裝置備份，就符合使用暫時iCloud儲存空間的資格。開始前，建議先將舊iPhone更新至最新版iOS，並確認記得Apple帳號及密碼。操作時，開啟舊iPhone的「設定」App，依序點選「一般」＞「傳送或重置iPhone」，在「為新的iPhone做準備」下方按下「開始設定」。
如果畫面顯示「已關閉iCloud備份」，可點選「開啟備份來移轉」。當原有iCloud空間不足時，系統便會顯示符合取得免費額外空間的資格，接著點選「繼續」，等待備份完成即可。
完整操作路徑如下：「設定」＞「一般」＞「傳送或重置iPhone」＞「為新的iPhone做準備」＞「開始設定」＞「繼續」
免費空間備份保留21天
暫時iCloud備份完成後，用戶有21天可以將資料回復至新iPhone，新機開機後，按照畫面完成基本設定，進入「App與資料」頁面時，選擇「從iCloud備份回復」，登入Apple帳號並選取最新的備份，就能開始下載舊機資料。如果新iPhone尚未到貨，來不及在21天內完成移轉，也能回到舊iPhone的「設定」頁面，點選「延長我的備份時間」，再取得額外21天的回復期限。
需要注意的是，暫時iCloud空間只能用於換機備份，並非永久增加帳號容量。資料成功回復至新iPhone後，暫時備份還會保留7天，之後便會永久刪除；若超過期限仍未完成回復，備份同樣可能遭到刪除。
移機完成前別急著清除舊iPhone
Apple也提醒，在確認暫時備份已成功回復至新機前，不要急著清除舊iPhone。建議換機後逐一檢查照片、影片、通訊錄、備忘錄、LINE聊天記錄、金融App及Apple Watch配對狀況，確認重要資料都已完整移轉，再將舊機回復原廠設定或交付回收。
此外，如果新舊iPhone都在身邊，也能透過「快速開始」直接移轉資料。不過資料量較大、移機時間有限，或需要先繳回舊機的用戶，使用免費暫時iCloud空間備份，會多一層保障。
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Apple官方支援提到購買新iPhone或iPad後，如果原有的iCloud儲存空間不足以完成裝置備份，就符合使用暫時iCloud儲存空間的資格。開始前，建議先將舊iPhone更新至最新版iOS，並確認記得Apple帳號及密碼。操作時，開啟舊iPhone的「設定」App，依序點選「一般」＞「傳送或重置iPhone」，在「為新的iPhone做準備」下方按下「開始設定」。
如果畫面顯示「已關閉iCloud備份」，可點選「開啟備份來移轉」。當原有iCloud空間不足時，系統便會顯示符合取得免費額外空間的資格，接著點選「繼續」，等待備份完成即可。
完整操作路徑如下：「設定」＞「一般」＞「傳送或重置iPhone」＞「為新的iPhone做準備」＞「開始設定」＞「繼續」
暫時iCloud備份完成後，用戶有21天可以將資料回復至新iPhone，新機開機後，按照畫面完成基本設定，進入「App與資料」頁面時，選擇「從iCloud備份回復」，登入Apple帳號並選取最新的備份，就能開始下載舊機資料。如果新iPhone尚未到貨，來不及在21天內完成移轉，也能回到舊iPhone的「設定」頁面，點選「延長我的備份時間」，再取得額外21天的回復期限。
需要注意的是，暫時iCloud空間只能用於換機備份，並非永久增加帳號容量。資料成功回復至新iPhone後，暫時備份還會保留7天，之後便會永久刪除；若超過期限仍未完成回復，備份同樣可能遭到刪除。
移機完成前別急著清除舊iPhone
Apple也提醒，在確認暫時備份已成功回復至新機前，不要急著清除舊iPhone。建議換機後逐一檢查照片、影片、通訊錄、備忘錄、LINE聊天記錄、金融App及Apple Watch配對狀況，確認重要資料都已完整移轉，再將舊機回復原廠設定或交付回收。
此外，如果新舊iPhone都在身邊，也能透過「快速開始」直接移轉資料。不過資料量較大、移機時間有限，或需要先繳回舊機的用戶，使用免費暫時iCloud空間備份，會多一層保障。