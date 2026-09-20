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中華職棒統一7-ELEVEn獅「台灣轟炸機」陳鏞基本季結束後將高掛球鞋，今（20）日賽後球團將替他舉辦「鏞不止步」引退儀式。陳鏞基過去曾身披中華隊戰袍，征戰大大小小的國際賽，其中在2006年首屆WBC經典賽，他對中國隊敲出大會史上首支滿貫砲；時隔20年，這顆球竟然在昨（19）日回到陳鏞基手中。陳鏞基相當感謝熱心球迷回送這顆別具意義的球，也再度談到當年賽後受訪時「代表台灣隊」的經典回應。他指出，自己並沒有要談政治，只是身為台灣人，要懂得飲水思源。2006年第1屆經典賽，當時還是水手隊1A新秀的陳鏞基，在面對中國隊的比賽中敲出大會史上首支滿貫砲，且單場擊出4支長打（3支二壘打、1支全壘打），至今仍被大聯盟官網視為最難以突破的大會紀錄之一。此外，陳鏞基當年在賽後受訪的談話也相當經典，當時主持人以「台北隊」稱呼中華隊，陳鏞基則透過轉播表示，「很高興代表『台灣隊』來這邊比賽，是很好的經驗、機會。」這顆別具意義的全壘打球，過了20年後竟然回到陳鏞基手上。陳鏞基的老婆昨日賽後在Threads發文，尋找回送這顆球的球迷。陳鏞基今日賽前受訪時表示，「我覺得很有意義，那支對中國的滿貫砲已經是20年前的事了。他還能保存得那麼好，讓我真的很感動。我有跟老婆討論，他能幫我保存下來很不容易，我需要給他一些回饋。」陳鏞基透露，那顆球是工作人員轉交給他的，「我想要找到他。回顧我23年的職業生涯，很多紀錄球甚至別具意義的東西，我自己都沒有特別注意到，很感謝這些人幫我收藏，讓我有這麼棒的回憶。」陳鏞基坦言，自己本身不會特別收藏個人的紀錄球或獎牌，「像是亞運金牌我也只是放在家裡的角落，但這顆球是很重要、具指標性的球。」他回憶，當時開轟後並沒有要求工作人員回收球，是後來才意識到那是經典賽史上的第1支滿貫砲，「很多球迷都希望能自己收藏，但他卻選擇回送給我，我是真的很開心。」該名熱心球迷後續在陳鏞基老婆的Threads留言區回覆，「為什麼捨得送鏞基？因為他值得啊！『我代表台灣隊』。」球迷直言，正是因為陳鏞基的這句話，讓他認為值得將球回送給本人。談到20年前這句經典名言，陳鏞基說，他並沒有要談論政治，「我覺得身為台灣人，就是要有一點民族意識，畢竟我就是在這塊土地長大的。」陳鏞基表示，「以前我爸媽教育我要飲水思源，包括身為原住民的身份，都要去飲水思源，感謝祖先和前輩們為我們帶來現在的生活，所以無論如何都要心存感恩。」