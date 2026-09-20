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2026年日本名古屋亞洲運動會（AINAGOC）女子籃球B組賽事於20日在愛知國際體育館熱烈展開。尋求暌違28年亞運金牌的日本女籃代表隊（世界排名第9），在小組賽第二戰以88：23的懸殊比分痛宰哈薩克隊（世界排名第72），以2連勝之姿強勢挺進八強。本屆亞運是前名將大神雄子（Yuko Oga）首度執掌日本五人制女籃國家隊兵符。繼首戰以77分之差大勝香港後，日本隊此役延續火燙手感。比賽一開局，日本隊便展現強烈的企圖心，頻頻透過壓迫防守製造對手失誤，並轉換為快攻得分。日本隊的長程砲火更是讓哈薩克難以招架。首節包含三浦舞華、田中平和，以及陣中最年輕的白石彌櫻與館山萌菜等人，輪番在外線開火，首節就以23：9取得領先。第二節日本隊持續拉大差距，半場結束時已握有48：15的絕對優勢。下半場日本隊並未鬆懈，替補球員三田七南也連續命中三分球，終場日本隊就以65分之差，88：23輕鬆收下勝利。這場比賽除了日本隊的精采表現外，日本天皇也親臨現場觀戰，為賽事增添了不少話題。日本隊本屆亞運總教練是大名鼎鼎的名將大神雄子，談到球隊表現，大神教練表示：「我們雖然得了不少分，但在面對對手改變防守策略時，確實有一些出手機會把握得不夠好。我們做得最好的部分是『防守』，我們成功透過防守去破壞並擾亂了對手的節奏。」對於天皇蒞臨觀戰，大神教練激動地說：「身為日本人，這是一個非常不可思議的機會。這對我們所有人來說，絕對是一場難忘的比賽。我不想忘記今天的感受，這是一生一次的經歷，我們應該把這個時刻化為前進的動力。」迎來國家隊初登板的三田七南表示：「這是我第一次穿上國家隊球衣，我只想專注於自己能為球隊貢獻什麼，並享受這場比賽。我的球風就是積極攻擊籃框，希望能藉此帶動球隊士氣，並激勵現場觀眾與隊友。」面對大比分落敗，哈薩克隊總教練法特庫林（Boris Fatkulin）點出了哈薩克籃球未來的發展方向：「我們需要做到兩點：第一，讓球隊陣容年輕化，吸引更多年輕球員；第二，必須嚴格要求球隊，增加球員的訓練量。」日本女籃在拿下2連勝晉級八強後，將繼續朝著自1998年曼谷亞運以來的首面金牌目標邁進。