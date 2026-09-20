我是廣告 請繼續往下閱讀

孫藝真、池昌旭所主演的《挑情醜聞》本月18日正式在Netflix開播，上線不到一週就因為超大尺度掀起網路熱議，甚至有劇迷看完直接說「忘記自己在看韓劇，還是謎片。」《NOWNEWS今日新聞》為您整理本劇「精華」刺激橋段，其中第七集池昌旭跟NANA有整整四分鐘超激烈全裸床戲，上班時絕對不要看！《挑情醜聞》劇中，孫藝真因為知道自己堂弟池昌旭從小就愛著自己，因此反去利用對方說：「如果你能夠拿到NANA這個守貞超過20年寡婦的心，那我就跟你以身相許。」因此池昌旭開始接近NANA這個寡婦，多次試探後，孤男寡女兩人就這樣在第七集中發生了關係。不過池昌旭本來就是花花公子設定，所以前期就有不少床戲，只是對象都不太一樣就是了。第七集中，他跟NANA陷入愛情的旋渦，乾柴烈火兩人一碰到對方身體完全是一發不可收拾，NANA直接全脫露點坐在池昌旭身上，兩人一絲不掛打了四分鐘的仗，完事後甚至還全裸坐著聊天。片段曝光後，許多粉絲紛紛看傻，直說「這尺度真的可以拍嗎？」、「真的不知道這該怎麼拍」、「只看片段真的不會知道這是韓劇還是謎片」、「就算是替身也看得很害羞」、「上班千萬別打開。」第一集：16:56第二集：31:46第三集：沒有第四集：13:42第五集：43:00-44:45第七集：38:08（有整整四分鐘，上班不要看！）第八集：10:20