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🟡2026秋分9/23登場！早晚溫差變大要注意

▲命理專家楊登嵙。（圖／楊登嵙提供）

🟡「4生肖」健康注意！兔、蛇、雞、牛小心過勞

🟡秋分吃什麼養生？芝麻、蜂蜜、核桃上榜

🟡秋分穿衣怎麼穿？「薄長袖＋外套」最實用

🟡秋分睡覺別貪涼！肚子、膝蓋蓋好

🟡秋分吃螃蟹有禁忌？再肥美也別吃太多

▲秋天是吃螃蟹的季節，肉質肥美滿滿蟹膏很誘人，但要注意別一次吃太多螃蟹。（圖／記者金武鳳攝）

🟡秋分「春困秋乏」是真的累？早睡早起更重要

🟡秋分別一直坐著！適度運動放鬆身心

🟡秋分最大禁忌不是吃！情緒別起伏太大

🟡2026秋分食衣住行育樂懶人包！6大養生重點一次看

2026年「秋分」節氣將於9月23日上午8時06分到來，秋分代表晝夜時間大致平分，節氣過後北半球逐漸進入晝短夜長，天氣也會轉為較涼、早晚溫差增大。命理專家楊登嵙表示，此時應順應季節變化調整飲食、穿著、睡眠及運動，「4生肖」兔、蛇、雞、牛也要特別留意身心狀態，2026秋分養生與禁忌重點一次看。命理專家楊登嵙指出，2026年秋分節氣將在9月23日上午8時06分到來，此時太陽直射赤道，全球晝夜時間大致平分；秋分過後，太陽直射點逐漸南移，北半球會慢慢出現晝短夜長的現象。隨著秋季展開，氣溫逐漸下降，晝夜溫差也會加大，傳統養生觀點認為人體陽氣會從夏季向外宣發，逐漸轉為向內收斂。俗話說「一場秋雨一場寒」，秋分過後天氣逐漸轉涼，也容易出現乾燥情況，鼻子、喉嚨乾燥不適的情況可能增加，因此飲食及生活作息都要跟著調整。命理專家楊登嵙提醒，2026年秋分前後半個月，生肖兔、蛇、雞、牛健康方面較需要留意，容易因為過度勞累而出現神經緊張、失眠多夢等情況。這段時間若感覺身體容易疲累，建議適度安排休息，也可以透過散步、慢跑等運動放鬆身心；若出現持續或明顯不適，仍應尋求專業醫療協助。秋分養生飲食強調滋陰潤肺、養陰生津，可選擇較清潤、溫潤的食物，包括芝麻、蜂蜜、核桃、糯米等。水果及蔬菜方面，建議可選擇蓮藕、蘋果、葡萄、甘蔗、石榴、秋梨、柑橘、山楂、百合、銀耳等，作為秋季飲食調養選擇。秋季乾燥時也要注意水分補充，可適量飲用開水、淡茶、果汁、豆漿、牛奶等流質飲品。秋分後最大的氣候特色之一，就是早晚溫差逐漸變大，穿衣方面建議採取兩件式穿搭，例如內層穿薄衣或短袖，外面搭配薄外套或小開衫，中午氣溫升高時可以脫掉外套，早晚變涼再穿回去。這樣的穿法能隨著一天當中的溫度變化調整，也比較方便因應秋季忽冷忽熱的天氣。進入秋季後，晚上氣溫逐漸下降，睡覺時也要注意保暖，命理專家楊登嵙補充，人體在睡眠狀態下對環境變化的適應能力降低，睡覺時應避免風直接吹身體，也不要因為白天仍有高溫就過度貪涼。特別是睡覺時，可以注意肚子及膝蓋的保暖，避免夜間受涼。秋分前後正是秋蟹上市時節，不少人會趁著螃蟹肥美大啖一番，命理專家楊登嵙提到，螃蟹性寒，因此建議適量食用即可，不宜一次吃太多。此外，秋分飲食雖可適度增加辛酸味、甘潤類食物，也不能因為強調養生就一次吃得太多，以免造成腸胃負擔。俗話說「春困秋乏」，秋季容易感覺疲倦，因此睡眠也是秋分養生的重要環節，秋分節氣建議維持早睡早起，並睡好「子午覺」，子時是指晚上11時至凌晨1時、午時則是上午11時至下午1時，透過規律睡眠讓身體獲得充分休息，有助於調整秋季容易出現的疲倦感。秋分養生也不能只靠「吃」，適度運動同樣重要，秋分期間宜動不宜靜，可以利用天氣較為舒適的時候外出走走，透過活動幫助身體維持良好狀態。運動可以從快走、慢跑開始，也可以安排登高遠眺，除了活動身體，也能轉換心情、舒緩秋季容易出現的憂鬱與惆悵感。平常較少運動的長者，則可以先從簡單的伸展運動開始，逐步增加活動量。秋分養生除了食衣住行，也包括情緒調整，《素問·四氣調神大論》提到秋季養生應讓心志安寧、收斂神氣，命理專家楊登嵙也提醒，秋分時期應盡量維持情緒平和、樂觀，避免長時間憂愁、焦慮或情緒過度激動。尤其「大動肝火」更應避免，情緒起伏過大可能影響睡眠與生活狀態，因此秋分除了顧身體，也要替自己留一些休息、放鬆的時間。滋陰潤肺，多選芝麻、蜂蜜、核桃、秋梨、百合等食物，秋蟹適量即可。採兩件式穿搭，薄衣搭配外套，因應早晚溫差。睡覺避免風直吹，注意肚子、膝蓋保暖。早睡早起，維持充足睡眠。快走、慢跑、伸展、登高等適度運動，幫助放鬆身心。維持情緒平和，避免憂愁、焦慮及過度情緒波動。