我是廣告 請繼續往下閱讀

一、南向部分

二、北向部分

▲中秋節及教師節連續假期，國道匝道封閉改道路線圖。（圖／交通部高公局提供）

今（115）年中秋節及教師節為期4天（9/25～9/28）連假將至，交通部高速公路局預估，國道將出現大量返鄉與旅遊車潮，部分路段可能產生壅塞情形，將於部分路段時段實施匝道封閉管制，請用路人多加留意並依據相關標誌指示行駛，以增進旅途順暢。高公局依據連續假期特性及歷年資料分析，針對假期間經常性壅塞路段或例假日運作狀況不佳的交流道封閉部分入口匝道，並規劃改道路線，以減少車流匯入主線的干擾。1、國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口，5～12時2、國道5號石碇、坪林交流道南向入口，0～12時1、國道1號埔鹽系統交流道南向入口，5～12時2、國道5號石碇、坪林交流道南向入口，5～12時1.國道1號虎尾、埔鹽系統交流道北向入口，12～21時2.國道3號西濱交流道北向入口，12～21時1.國道1號虎尾、埔鹽系統交流道北向入口，12～21時2.國道3號西濱交流道北向入口，12～21時高公局也針對匝道封閉的交流道，共規劃6條替代道路，用路人可於出發前透過1968App加以規劃利用。