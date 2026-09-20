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民進黨台北市長參選人沈伯洋近來聲勢看漲，也不少網友分享過去互動往事，有網友分享過去沈伯洋擔任補教老師時睡過頭遲到，事後打了篇逾2000字的長文反省引發熱議。沈伯洋今（20）日表示，一直都覺得認錯是非常重要的事情，因為當認錯之後就會去反省哪裡做錯，自己是願意認錯的，也希望整個市政文化都能如此。對於過去擔任補教師時大遲到事後長文反省，沈伯洋表示，那次真的是自己的不對，就是睡過頭沒有搭上高鐵，讓學生整整少了一半的上課時間，那時候學生沒有生氣還很體諒，第一覺得很感動，第二是檢討自己錯在哪裡。沈伯洋表示，自己其實一直到現在都沒有變，一直都覺得認錯是非常重要的事情，因為當你認錯後就會去反省，做錯的地方就補強，補強之後希望下次不要再犯錯，希望整個的市政文化都能夠這樣，強調自己是願意認錯，團隊的任何一個人也都願意認錯，大家都願意認錯的時候，很多問題都會直接浮現出來，那在解決市政問題，其實就是在幫助市民。